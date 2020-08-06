ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበሮች ጉዳይ አሁን የመጨረሻ ዕልባት ማግኘት አለበት፤ ለቀጣዩ ትውልድ የቤት ሥራ መሸጋገር የለበትም” - ዶ/ር አሥራት አፀደወይን

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Interview with Dr Asrat Atsedeweyn

Dr Asrat Atsedeweyn Source: Supplied

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Published 6 August 2020 at 12:46pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ዶ/ር አሥራት አፀደወይን - የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አማካይነት የኢትዮ-ሱዳን ድንበር ጉዳይን አስመልክቶ ስለተካሔደው የምክክር መድረክ ፋይዳ ያስረዳሉ።

Published 6 August 2020 at 12:46pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

  • የኢትዮ-ሱዳን የድንበር መፍትሔ ዕሳቤዎች
  • የጎንደርና የሱዳን ዩኒቨርሲቲ ስምምነቶች
  • የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች ተዋፅዖ
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