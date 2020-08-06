“የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበሮች ጉዳይ አሁን የመጨረሻ ዕልባት ማግኘት አለበት፤ ለቀጣዩ ትውልድ የቤት ሥራ መሸጋገር የለበትም” - ዶ/ር አሥራት አፀደወይን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበሮች ጉዳይ አሁን የመጨረሻ ዕልባት ማግኘት አለበት፤ ለቀጣዩ ትውልድ የቤት ሥራ መሸጋገር የለበትም” - ዶ/ር አሥራት አፀደወይንPlay11:48ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Asrat Atsedeweyn Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.83MB)Published 6 August 2020 at 12:46pmBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር አሥራት አፀደወይን - የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አማካይነት የኢትዮ-ሱዳን ድንበር ጉዳይን አስመልክቶ ስለተካሔደው የምክክር መድረክ ፋይዳ ያስረዳሉ።Published 6 August 2020 at 12:46pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየኢትዮ-ሱዳን የድንበር መፍትሔ ዕሳቤዎችየጎንደርና የሱዳን ዩኒቨርሲቲ ስምምነቶችየምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች ተዋፅዖShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ