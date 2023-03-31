"አራት ዓይነት ወዳጃ አለ፤መሠረቱ ወዳጅነት ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

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Dr Assefa Balcha. Credit: A.Balcha

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የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትና የግል ተመራማሪ ዶ/ር አሰፋ ባልቻ፤ በቅርቡ በ"Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL)" መጽሔት ላይ "Wadaja Ritual: Portrait of a Wallo Culture Coping Mechanism" በሚል ርዕስ ለሕትመት ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።

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