"መንዙማ የወዳጃ አካል ነው፤ምናልባትም ለአራቱ የኢትዮጵያ ቅኝቶች መነሻ ሳይሆን አይቀርም የሚል እምነት አለኝ"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

"መንዙማ የወዳጃ አካል ነው፤ምናልባትም ለአራቱ የኢትዮጵያ ቅኝቶች መነሻ ሳይሆን አይቀርም የሚል እምነት አለኝ"ዶ/ር አሰፋ ባልቻPlay10:14Dr Assefa Balcha. Credit: A.BalchaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.62MB) የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትና የግል ተመራማሪ ዶ/ር አሰፋ ባልቻ፤ በቅርቡ በ"Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL)" መጽሔት ላይ "Wadaja Ritual: Portrait of a Wallo Culture Coping Mechanism" በሚል ርዕስ ለሕትመት ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮችመንዙማወዳጃና ሃይማኖትማኅበራዊ ፋይዳዎችተጨማሪ ያድምጡ"አራት ዓይነት ወዳጃ አለ፤መሠረቱ ወዳጅነት ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻShareLatest podcast episodes"አራት ዓይነት ወዳጃ አለ፤መሠረቱ ወዳጅነት ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻበግሪንስ ፓርቲ ድጋፍ የፌዴራል መንግሥቱ የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲ የተጋረጠበትን መሰናክል አለፈ" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢር"ኢትዮጵያዊነትን በጋራ እንደምን ነው የምናድነው ብለን መምከር ይገባል ብዬ አምናለሁ"አቶ የሺዋስ አሰፋ