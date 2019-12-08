ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የምንሠራው የሰብዓዊ መብቶችን ለመከላከል እንጂ፤ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ሲፈጸሙ እየጠበቅን ለመዘገብ አይደለም።" - ዶ/ር ዳንኤል በቀለ

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Interview with Dr Daniel Bekele

Dr Daniel Bekele Source: Courtesy of PD

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Published 8 December 2019 at 7:27pm, updated 8 December 2019 at 7:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዳንኤል በቀለ - የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን - ኮሚሽነር ናቸው። ቀደም ሲልም በአምነስቲ ኢንተርናሽናል በገዲብ አማካሪነት፤ እንዲሁም የሂዩማን ራይትስ ዎች የአፍሪካ ዳይሬክተር ሆነው ኒው ዮርክ ውስጥ ሰርተዋል። በየዓመቱ ዲሴምበር 10 ስለሚከበረው ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን፣ ኢሰመኮን በአዲስ የለውጥ መንፈስ ጠንካራና ነፃ ተቋም ለማድረግ ቆርጠው መነሳታችውን፣ የሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ ግንዛቤን በኢትዮጵያውን ዘንድ በአዲስ መልኩ ለማስረጽ ስላሏቸው ትልሞችና የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ የሰላም ኖቤል ሽልማት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሰላም ሰፈናና ለሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ ስለሚኖረው ሚና አንስተው ይናገራሉ።

Published 8 December 2019 at 7:27pm, updated 8 December 2019 at 7:47pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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