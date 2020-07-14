ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በኢትዮጵያ በኩል እስካሁን የተወሰደው አቋም ትክክል ነው፤የሕዳሴ ሙሌት መቀጠል አለበት” - ዶ/ር መላኩ ተገኝ

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Interview with Dr Melakou Tegegn

Dr Melakou Tegegn Source: Supplied

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Published 14 July 2020 at 5:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር መላኩ ተገኝ - የቀድሞው Nile Basin Discourse (NBD) ዳይሬክተር፤ ስለ ሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክት፣ በኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን መካከል ስላሉ የድርድር ሂደቶች አንስተው ይናገራሉ።

Published 14 July 2020 at 5:06pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • Nile Basin Initiative (NBI) ለኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን መፍትሔ አፈላላጊነት ተመራጭ መሆን
  • የእንቦጭ አረም ለጣናና ቪክቶሪያ ሐይቆች ሕልውና አስጊነት
  • የመንግሥት፣ ሚዲያና የዳያስፖራ ማኅበረሰብ ሚናዎች
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