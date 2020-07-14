“በኢትዮጵያ በኩል እስካሁን የተወሰደው አቋም ትክክል ነው፤የሕዳሴ ሙሌት መቀጠል አለበት” - ዶ/ር መላኩ ተገኝ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በኢትዮጵያ በኩል እስካሁን የተወሰደው አቋም ትክክል ነው፤የሕዳሴ ሙሌት መቀጠል አለበት” - ዶ/ር መላኩ ተገኝPlay20:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Melakou Tegegn Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (38.05MB)Published 14 July 2020 at 5:06pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር መላኩ ተገኝ - የቀድሞው Nile Basin Discourse (NBD) ዳይሬክተር፤ ስለ ሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክት፣ በኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን መካከል ስላሉ የድርድር ሂደቶች አንስተው ይናገራሉ።Published 14 July 2020 at 5:06pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችNile Basin Initiative (NBI) ለኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን መፍትሔ አፈላላጊነት ተመራጭ መሆንየእንቦጭ አረም ለጣናና ቪክቶሪያ ሐይቆች ሕልውና አስጊነትየመንግሥት፣ ሚዲያና የዳያስፖራ ማኅበረሰብ ሚናዎችShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ