“ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 40 የሚደርሱ አነስተኛ ግድቦች ከተሠሩ በኋላ ለስኬት ሳይበቁ ቀርተዋል” - ዶ/ር ነሂሚያ ሰለሞን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 40 የሚደርሱ አነስተኛ ግድቦች ከተሠሩ በኋላ ለስኬት ሳይበቁ ቀርተዋል” - ዶ/ር ነሂሚያ ሰለሞንPlay21:35ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Nehemia Solomon Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (39.53MB)Published 13 August 2020 at 11:29amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ነሂሚያ ሰለሞን - በኩዊንስላንድ - አውስትራሊያ ገዲብ ጂኦ - ቴክኒካል መሐንዲስ፤ ስለ ሕዳሴ ግድብ፣ የአውስትራሊያና ኢትዮጵያን የግድብ አሠራር ተሞክሮች በንፅፅሮሽ ይገልጣሉ።Published 13 August 2020 at 11:29amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየአፈር ጥናት አስተዋፅዖ ለግድብ ዲዛይንየግድቦች ለውጤት ያለመብቃት ምክንያቶችየአውስትራሊያ የአፈር ጥናትና ዲዛይን ልምዶች ለኢትዮጵያ ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ