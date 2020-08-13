ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 40 የሚደርሱ አነስተኛ ግድቦች ከተሠሩ በኋላ ለስኬት ሳይበቁ ቀርተዋል” - ዶ/ር ነሂሚያ ሰለሞን

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Interview with Dr Nehemia Solomon

Dr Nehemia Solomon Source: Supplied

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Published 13 August 2020 at 11:29am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ነሂሚያ ሰለሞን - በኩዊንስላንድ - አውስትራሊያ ገዲብ ጂኦ - ቴክኒካል መሐንዲስ፤ ስለ ሕዳሴ ግድብ፣ የአውስትራሊያና ኢትዮጵያን የግድብ አሠራር ተሞክሮች በንፅፅሮሽ ይገልጣሉ።

Published 13 August 2020 at 11:29am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የአፈር ጥናት አስተዋፅዖ ለግድብ ዲዛይን
  • የግድቦች ለውጤት ያለመብቃት ምክንያቶች
  • የአውስትራሊያ የአፈር ጥናትና ዲዛይን ልምዶች ለኢትዮጵያ  
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