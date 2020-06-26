“ብንስማማበትም ባንስማማበትም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰጠው ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ገዢ ነው፤ አስገዳጅም ነው” - ዶ/ር ወንድወሰን ደምሴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ብንስማማበትም ባንስማማበትም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰጠው ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ገዢ ነው፤ አስገዳጅም ነው” - ዶ/ር ወንድወሰን ደምሴPlay18:49ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Wondwossen Demissie Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (34.48MB)Published 26 June 2020 at 5:09pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ወንድወሰን ደምሴ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር፤ በቅርቡ የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት አጣሪ ኮሚቴ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር የቀረቡለትን የሕገ መንግሥት መጠይቆች አስመልክቶ በሰጠው ውሳኔ ላይ አተያያቸውን ይገልጣሉ።Published 26 June 2020 at 5:09pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ትርጉም የመጠየቅ አግባብነትየሕገ መንግሥት ትርጉም ውሳኔ አፈጻጸም ለኢትዮጵያ ራሱን የቻለ የሕገ መንግሥት ተርጓሚ አካል አሥፈላጊነት ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ