ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ብንስማማበትም ባንስማማበትም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሰጠው ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ገዢ ነው፤ አስገዳጅም ነው” - ዶ/ር ወንድወሰን ደምሴ

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Interview with Dr Wondwossen Demissie

Dr Wondwossen Demissie Source: Supplied

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Published 26 June 2020 at 5:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ወንድወሰን ደምሴ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር፤ በቅርቡ የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት አጣሪ ኮሚቴ ከሕዝብ ተወካዮች ምክር የቀረቡለትን የሕገ መንግሥት መጠይቆች አስመልክቶ በሰጠው ውሳኔ ላይ አተያያቸውን ይገልጣሉ።

Published 26 June 2020 at 5:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ትርጉም የመጠየቅ አግባብነት
  • የሕገ መንግሥት ትርጉም ውሳኔ አፈጻጸም  
  • ለኢትዮጵያ ራሱን የቻለ የሕገ መንግሥት ተርጓሚ አካል አሥፈላጊነት
 

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