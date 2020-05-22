ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ሕገ መንግሥትን ማሻሻሉ ለአጭር ጊዜ የፖለቲካ ችግር መፍቻ መጥፎ ልምድ ይሆናል የሚል ፍርሃት አለኝ እንጂ የተሻለ አማራጭ መፍትሔ ሊሆን ይችላል” - ዶ/ር ዘመላክ አይተነው

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Interview with dr zemelak Aytenew

Dr Zemelak Aytenew Source: Supplied

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Published 22 May 2020 at 4:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ረዳት ፕሮፌሰር ዘመላክ አይተነው - በደቡብ አፍሪካ ዌስተርን ኬፕ ዩኒቨርሲቲ ፌሎውና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና አስተዳደር ጥናቶች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር፤ በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ አስተዳደር ባቀረባቸው አማራጮች 1) የሕዝብ ተወካዮችን ምክር ቤትን መበተን 2) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና 3) ሕገ መንግሥትን ማሻሻል ላይ ግለ አተያያቸውን ይገልጣሉ።

Published 22 May 2020 at 4:51pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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