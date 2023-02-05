" ቤተክርስቲያንን አሁን ላለችበት ችግር የከተታት የዘር ፓለቲካው ነው ፤ ቤተ ክርስቲያን ከዘርም ከቋንቋም ከአካባቢም በላይ ናት መላከጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረሰላሴ ጎበና። "Play15:45G,Gobena Credit: G.GobenaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14MB) መላከጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረሰላሰ ጎበና የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና የሰሜን አፍሪካ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ የቤተ ክርስቲያን መከፈል በምእመኑ ላይ የሚፈጥረውብ ጫና አስመልከተው ይናገራሉ ።አንኳሮችየሲኖዶስ መከፈል በምእመናን ላይ ምን ያስከትላል የሐማኖት አባቶች ድርሻየዘር ፓለቲካ እና ሀይማኖትShareLatest podcast episodes“ በአረብ አገር ሴት የማርሻል አርት እና ቴኳንዶ አስልጣኝ ሆኜ ለመስራት ተጨማሪ ጥረትን እና ችሎታን ማስመስከር ግድ ብሎኝ ነበር ። ” -አትዮጵያ ጌታቸው"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት