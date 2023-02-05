" ቤተክርስቲያንን አሁን ላለችበት ችግር የከተታት የዘር ፓለቲካው ነው ፤ ቤተ ክርስቲያን ከዘርም ከቋንቋም ከአካባቢም በላይ ናት መላከጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረሰላሴ ጎበና። "

Komos Aba Gebreselassie Gobena

G,Gobena Credit: G.Gobena

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መላከጸሀይ ቆሞስ አባ ገብረሰላሰ ጎበና የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እና የሰሜን አፍሪካ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ የቤተ ክርስቲያን መከፈል በምእመኑ ላይ የሚፈጥረውብ ጫና አስመልከተው ይናገራሉ ።

አንኳሮች
  • የሲኖዶስ መከፈል በምእመናን ላይ ምን ያስከትላል
  • የሐማኖት አባቶች ድርሻ
  • የዘር ፓለቲካ እና ሀይማኖት
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