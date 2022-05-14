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"ገመናን ወደ ዕውቀት መቀየር ውጤት ያመጣል" ልዑል ፍስሃ

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Luel Fesseha. Source: L.Fesseha

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Published 14 May 2022 at 11:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ልዑል ፍስሃ - በሜልተን ከፍለ ከተማ በወጣቶች ዲፓርትመንት የጤናና ስልጠና አማካሪ፤ ወጣቶችን ከአደንዛዥ ዕፅ ለመከላከል የማኅበረሰብ አባላት ሊኖራቸው ስለሚገባ ሚናና የድጋፍ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን አጠቃቀም አስመልክተው ያናገራሉ።

Published 14 May 2022 at 11:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ገመና
  • ማኅበረሰባዊ ሚና
  • የአዕምሮ ጤናና የምክር አገልግሎት
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