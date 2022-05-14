"ገመናን ወደ ዕውቀት መቀየር ውጤት ያመጣል" ልዑል ፍስሃ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ገመናን ወደ ዕውቀት መቀየር ውጤት ያመጣል" ልዑል ፍስሃPlay09:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Luel Fesseha. Source: L.FessehaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.88MB)Published 14 May 2022 at 11:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ልዑል ፍስሃ - በሜልተን ከፍለ ከተማ በወጣቶች ዲፓርትመንት የጤናና ስልጠና አማካሪ፤ ወጣቶችን ከአደንዛዥ ዕፅ ለመከላከል የማኅበረሰብ አባላት ሊኖራቸው ስለሚገባ ሚናና የድጋፍ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን አጠቃቀም አስመልክተው ያናገራሉ።Published 14 May 2022 at 11:10pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementገመናማኅበረሰባዊ ሚናየአዕምሮ ጤናና የምክር አገልግሎትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ