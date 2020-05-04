ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የሕዳሴ ግድብ ለእኛ ቅንጦት አይደለም። ለእኛ 100 ሚሊየን ሕዝብን ከድኅነት ማውጣትና አለማውጣት፤ የመኖርና አለመኖር፤ የጨለማና ብርሃን፤ የምግብ ዋስትናን የማስጠበቅና አለማስጠበቅ ጉዳይ ነው” - መቅደላዊት መሳይ

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Interview with Mekdelawit Messay

Mekdelawit Messay Source: Supplied

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Published 4 May 2020 at 12:28pm, updated 4 May 2020 at 12:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ት መቅደላዊት መሳይ - የድኅረ ምረቃ ተማሪና በዓባይ ወንዝ ላይ ተመራማሪ፤ ከነገሥታቱ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ በኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን መካከል ዓባይን አስመልክቶ ያሉትን ታሪካዊ ግንኙነቶች፣ በቅርቡም በታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክት ዙሪያ ለአንድ አሠርት ዓመት እየተካሄዱ ስላሉት ውይይቶችና ድርድሮች አሉታዊና አዎንታዊ ጎኖችን በንፅፅሮሽ አንስተው ይናገራሉ።

Published 4 May 2020 at 12:28pm, updated 4 May 2020 at 12:35pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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