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"ዜጎች እንደ አቅማቸው ቤት እንዲኖራቸው አማራጭ ይዘን መጥተናል" ሙሉጌታ አስማረ

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Mulugeta Asmare. Source: M.Asmare

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Published 2 May 2022 at 7:32am, updated 2 May 2022 at 10:47am
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቶ ሙሉጌታ አስማረ የጎሕ የቤቶች ባንክ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤ ስለ ባንኩ ምሥረታ፣ እንቅስቃሴዎችና የወደፊት አቅጣጫ ይናገራሉ።

Published 2 May 2022 at 7:32am, updated 2 May 2022 at 10:47am
By Demeke Kebede
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አንኳሮች

 

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  • የባንክ ምሥረታና ባለ ድርሻዎች
  • የብድር ሥርዓት
  • የቤቶች ግንባታ ችግሮች ቀረፋ
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