"ዜጎች እንደ አቅማቸው ቤት እንዲኖራቸው አማራጭ ይዘን መጥተናል" ሙሉጌታ አስማረ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ዜጎች እንደ አቅማቸው ቤት እንዲኖራቸው አማራጭ ይዘን መጥተናል" ሙሉጌታ አስማረPlay15:27ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Mulugeta Asmare. Source: M.AsmareGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13MB)Published 2 May 2022 at 7:32am, updated 2 May 2022 at 10:47amBy Demeke KebedeSource: SBS አቶ ሙሉጌታ አስማረ የጎሕ የቤቶች ባንክ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፤ ስለ ባንኩ ምሥረታ፣ እንቅስቃሴዎችና የወደፊት አቅጣጫ ይናገራሉ።Published 2 May 2022 at 7:32am, updated 2 May 2022 at 10:47amBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየባንክ ምሥረታና ባለ ድርሻዎችየብድር ሥርዓትየቤቶች ግንባታ ችግሮች ቀረፋShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ