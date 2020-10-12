“በእኔ እምነት የጠ/ሚ/ር ዐቢይ አገር በቀል የኢኮኖሚ ፖሊሲ አገር በቀል አይደለም፤ መዋቅራዊ ለውጥም አያመጣም” - ፕ/ር ዓለማየሁ ገዳ

“በእኔ እምነት የጠ/ሚ/ር ዐቢይ አገር በቀል የኢኮኖሚ ፖሊሲ አገር በቀል አይደለም፤ መዋቅራዊ ለውጥም አያመጣም” - ፕ/ር ዓለማየሁ ገዳPlay29:30Prof Alemayehu Geda Source: AG and PMOGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (54.02MB) ፕሮፌሰር ዓለማየሁ ገዳ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማክሮና ዓለም አቀፍ ምጣኔ ሃብት መምህርና ተመራማሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ በሂደት ላይ ያለውን ለውጥ ተከትሎ የምጣኔ ሃብት ግመገማ አተያያቸውን ያጋራሉ።አንኳሮች የአገር በቀል ምጣኔ ሃብት ፖሊሲ የኮቨድ - 19 አሉታዊ ተፅዕኖ በምጣኔ ሃብት ላይምጣኔ ሃብታዊ ምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023