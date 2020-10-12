“በእኔ እምነት የጠ/ሚ/ር ዐቢይ አገር በቀል የኢኮኖሚ ፖሊሲ አገር በቀል አይደለም፤ መዋቅራዊ ለውጥም አያመጣም” - ፕ/ር ዓለማየሁ ገዳ

Prof Alemayehu Geda

Prof Alemayehu Geda Source: AG and PMO

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ፕሮፌሰር ዓለማየሁ ገዳ - በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማክሮና ዓለም አቀፍ ምጣኔ ሃብት መምህርና ተመራማሪ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ በሂደት ላይ ያለውን ለውጥ ተከትሎ የምጣኔ ሃብት ግመገማ አተያያቸውን ያጋራሉ።

አንኳሮች

 

  • የአገር በቀል ምጣኔ ሃብት ፖሊሲ  
  • የኮቨድ - 19 አሉታዊ ተፅዕኖ በምጣኔ ሃብት ላይ
  • ምጣኔ ሃብታዊ ምክረ ሃሳቦች
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