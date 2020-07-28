ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ለጀርመኗ ቻንስለር ደብዳቤ ለመፃፍ የተነሳሳነው ግብፅን የሕዳሴ ግድብ ሰለባ አድርጎ የማቅረቡ ገጽታ እውነት እንዳልሆነ ለማስረዳት ነው” - ፕ/ር አስናቀች ሥዩምና ዶ/ር ጸጋዬ ደግነህ

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Interview with Prof Asnakech and Dr Tsegaye

Prof. Dr. Asnakech Seyoum (L) and Dr Tsegaye Degineh (R) Source: Supplied

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Published 28 July 2020 at 5:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በበርሊን የቴክኒክ ኬሚስትሪ ፕሮፌሰር ዶ/ር አስናቀች ሥዩምና የምጣኔ ኃብት ባለሙያ ዶ/ር ጸጋዬ ደግነህ፤ በአገረ ጀርመን ካሉ የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ አባላት ጋር በመተባበር ለጀርመኗ ቻንስለር አንግላ ሜርክል ስለ ጻፉት ደብዳቤ ተልዕኮ ይናገራሉ።

Published 28 July 2020 at 5:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የደብዳቤው ዋነኛ ይዘቶች
  • የሕዳሴ ግድብ የኃይልና አካባቢያዊ ትሩፋቶች
  • ፍትሕ፣ ዕውነታና አሃዛዊ ጭብጦችን ያቀፈ የገጽታ ግንባታ ሥራዎች
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