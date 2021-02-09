ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ ንግሥተ ሳባ ማን ናት? የማን ናት?

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Prof Ayele Bekerie

Prof Ayele Bekerie Source: A Bekerie

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Published 9 February 2021 at 1:39pm, updated 9 February 2021 at 1:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ፤ የዘመነ ደኣማት (ቅድመ አክሱም) የሳባ ንግሥት በኢትዮጵያ ታሪክና ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ስላላት ጉልህ አሻራ፤ እንዲሁም እስከ ዛሬ ዘልቆ ስላለው አወዛጋቢው ንግሥታዊ ግዛቷና ማንነቷ አንስተው ይናገራሉ።

Published 9 February 2021 at 1:39pm, updated 9 February 2021 at 1:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የንግሥተ ሳባ ታሪክ አፈ ታሪክ ወይስ ዕውነታ?
  • የንግሥተ ሳባ የኢየሩሳሌም ጉዞና ቀዳማዊ ምኒልክ
  • ንግሥተ ሳባ ኢትዮጵያዊት ወይስ የመናዊት?
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