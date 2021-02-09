ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከደኣማት እስከ ዐቢይ፤ ንግሥተ ሳባ ማን ናት? የማን ናት?Play33:23ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Ayele Bekerie Source: A BekerieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (34.96MB)Published 9 February 2021 at 1:39pm, updated 9 February 2021 at 1:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ፤ የዘመነ ደኣማት (ቅድመ አክሱም) የሳባ ንግሥት በኢትዮጵያ ታሪክና ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ስላላት ጉልህ አሻራ፤ እንዲሁም እስከ ዛሬ ዘልቆ ስላለው አወዛጋቢው ንግሥታዊ ግዛቷና ማንነቷ አንስተው ይናገራሉ።Published 9 February 2021 at 1:39pm, updated 9 February 2021 at 1:58pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየንግሥተ ሳባ ታሪክ አፈ ታሪክ ወይስ ዕውነታ?የንግሥተ ሳባ የኢየሩሳሌም ጉዞና ቀዳማዊ ምኒልክንግሥተ ሳባ ኢትዮጵያዊት ወይስ የመናዊት?ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ