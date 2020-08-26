ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ብዙዎቻችን ለአፍሪካውያን - አሜሪካውያን ያለን አመለካከት በነጮቹ ሚዲያ የተቀረጸ ነው፤ አፍሪካውያን - አሜሪካውያኑም እኛን የሚመለከቱን ተለማማጭ አድርገው ነው” - ፕ/ር ፍቅሩ ነጋሽ

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Interview with Prof Fikru Negash Gebrekidan

Prof Fikru Negash Gebrekidan Source: Courtesy of PD and FNKM

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Published 26 August 2020 at 2:26pm, updated 27 August 2020 at 1:17am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፍቅሩ ነጋሽ ገብረኪዳን - በሴይንት ቶማስ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና ፓን - አፍሪካ ታሪክ ፕሮፌሰር፤ ስለ Black Lives Matter ንቅናቄና ፓን - አፍሪካኒዝም ይናገራሉ።

Published 26 August 2020 at 2:26pm, updated 27 August 2020 at 1:17am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የ Black Lives Matter ንቅናቄ ሚናና ኢትዮጵያውያን - አሜሪካውያን
  • የዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ለዘረኝነትና ፀረ-ዘረኝነት ያለው አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖ
  • ፓን - አፍሪካኒዝምና ኢትዮጵያውያን  
 

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