“ብዙዎቻችን ለአፍሪካውያን - አሜሪካውያን ያለን አመለካከት በነጮቹ ሚዲያ የተቀረጸ ነው፤ አፍሪካውያን - አሜሪካውያኑም እኛን የሚመለከቱን ተለማማጭ አድርገው ነው” - ፕ/ር ፍቅሩ ነጋሽ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ብዙዎቻችን ለአፍሪካውያን - አሜሪካውያን ያለን አመለካከት በነጮቹ ሚዲያ የተቀረጸ ነው፤ አፍሪካውያን - አሜሪካውያኑም እኛን የሚመለከቱን ተለማማጭ አድርገው ነው” - ፕ/ር ፍቅሩ ነጋሽPlay20:09ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Prof Fikru Negash Gebrekidan Source: Courtesy of PD and FNKMGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (36.91MB)Published 26 August 2020 at 2:26pm, updated 27 August 2020 at 1:17amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ፍቅሩ ነጋሽ ገብረኪዳን - በሴይንት ቶማስ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና ፓን - አፍሪካ ታሪክ ፕሮፌሰር፤ ስለ Black Lives Matter ንቅናቄና ፓን - አፍሪካኒዝም ይናገራሉ።Published 26 August 2020 at 2:26pm, updated 27 August 2020 at 1:17amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች የ Black Lives Matter ንቅናቄ ሚናና ኢትዮጵያውያን - አሜሪካውያንየዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ለዘረኝነትና ፀረ-ዘረኝነት ያለው አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖፓን - አፍሪካኒዝምና ኢትዮጵያውያን ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ