ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“እንደ የኢትዮጵያ ሕዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኃላፊም - ባለሙያም ኢትዮጵያ በ10 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያውያንን ወደ ስፔስ ልካ ማየት እሻለሁ” - ፕሮፌሰር ሰለሞን በላይ

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Interview with Prof Solomon Belay and Drr Abera Shiferaw

Prof Solomon belay (L), ETRSS1 (C), and Dr Abera Shiferaw (L) Source: Courtesy of PD and AS

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Published 3 February 2020 at 5:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ፕሮፌሰር ሰለሞን በላይ - የኢትዮጵያ ሕዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር - ጄኔራል፤ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጠቀቻት ሳተላይት ተልዕኮዋን በምን መልኩ እየተወጣች እንደሆነና ስለ ሕዋ ፖሊሲና ስትራቴጂ ያስረዳሉ። ዶ/ር አበራ ሺፈራው - በደቡብ ኮሪያ ፑሳን ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የኤሮስፔስ ምህንድስና መምህር፤ ስለ ኤሮስፔስ ምህንድስና ምንነትና እንደምን ኢትዮጵያ ውስጥ የኤሮስፔስ ኢንዱስትሪን መመሥረትና ማስፋፋት እንደሚቻል ይናገራሉ።

Published 3 February 2020 at 5:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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