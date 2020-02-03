“እንደ የኢትዮጵያ ሕዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኃላፊም - ባለሙያም ኢትዮጵያ በ10 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያውያንን ወደ ስፔስ ልካ ማየት እሻለሁ” - ፕሮፌሰር ሰለሞን በላይ
Prof Solomon belay (L), ETRSS1 (C), and Dr Abera Shiferaw (L) Source: Courtesy of PD and AS
Published 3 February 2020 at 5:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ፕሮፌሰር ሰለሞን በላይ - የኢትዮጵያ ሕዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር - ጄኔራል፤ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጠቀቻት ሳተላይት ተልዕኮዋን በምን መልኩ እየተወጣች እንደሆነና ስለ ሕዋ ፖሊሲና ስትራቴጂ ያስረዳሉ። ዶ/ር አበራ ሺፈራው - በደቡብ ኮሪያ ፑሳን ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የኤሮስፔስ ምህንድስና መምህር፤ ስለ ኤሮስፔስ ምህንድስና ምንነትና እንደምን ኢትዮጵያ ውስጥ የኤሮስፔስ ኢንዱስትሪን መመሥረትና ማስፋፋት እንደሚቻል ይናገራሉ።
Published 3 February 2020 at 5:50pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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