ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በመንግሥት ጠንክሮ አለመውጣት ሳቢያ አሁንም የፖለቲካ ምሕዳሩ ጥበት አልተቀረፈም” - ሳሳሁልህ ከበደ

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Interview with Sasahulh Kebede

Sasahulh Kebede Source: Supplied

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Published 22 June 2020 at 4:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሳሳሁልህ ከበደ - የምክክር ለአንድነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚደንትና የዓለም አቀፍ ትብብር መድረክ የኢትዮጵያ ተወካይ ስለ ፓርቲያቸው እንቅስቃሴዎችና ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 22 June 2020 at 4:41pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የምክክር ለአንድነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ ፖለቲካዊ ሚና
  • የአገር አቀፉ ምርጫ በኮቪድ - 19 ሳቢያ መራዘም
  • በግዳሴ ግድብ ፕሮጄክት ላይ የፓርቲው አገራዊ አቋም
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