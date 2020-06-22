“በመንግሥት ጠንክሮ አለመውጣት ሳቢያ አሁንም የፖለቲካ ምሕዳሩ ጥበት አልተቀረፈም” - ሳሳሁልህ ከበደ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በመንግሥት ጠንክሮ አለመውጣት ሳቢያ አሁንም የፖለቲካ ምሕዳሩ ጥበት አልተቀረፈም” - ሳሳሁልህ ከበደPlay17:34ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Sasahulh Kebede Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (32.19MB)Published 22 June 2020 at 4:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ሳሳሁልህ ከበደ - የምክክር ለአንድነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚደንትና የዓለም አቀፍ ትብብር መድረክ የኢትዮጵያ ተወካይ ስለ ፓርቲያቸው እንቅስቃሴዎችና ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 22 June 2020 at 4:41pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየምክክር ለአንድነትና ዲሞክራሲ ፓርቲ ፖለቲካዊ ሚናየአገር አቀፉ ምርጫ በኮቪድ - 19 ሳቢያ መራዘምበግዳሴ ግድብ ፕሮጄክት ላይ የፓርቲው አገራዊ አቋምShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ