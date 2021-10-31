ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ለእኔ ጀግናዬ በራሷ የምትተማመንና ያሰበችውን የምትሠራ ልጅ አድርጋ ብቻዋን ያሳደገችኝ እናቴ ናት” ሚኒስትር ደኤታ ሰላማዊት ካሣ

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Selamawit Kassa.

Selamawit Kassa. Source: S.Kassa

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Published 31 October 2021 at 5:43pm, updated 31 October 2021 at 7:40pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ሰላማዊት ካሣ - የኢፌዲሪ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፤ በመረጃ ፍሰት ውስጥ ስላሉና ወደፊትም ስለሚገጥሙ ተግዳሮቶችንና ግለ ሕይወታቸውን አንስተው ይናገራሉ።

Published 31 October 2021 at 5:43pm, updated 31 October 2021 at 7:40pm
By Demeke Kebede
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