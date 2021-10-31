“ለእኔ ጀግናዬ በራሷ የምትተማመንና ያሰበችውን የምትሠራ ልጅ አድርጋ ብቻዋን ያሳደገችኝ እናቴ ናት” ሚኒስትር ደኤታ ሰላማዊት ካሣ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ለእኔ ጀግናዬ በራሷ የምትተማመንና ያሰበችውን የምትሠራ ልጅ አድርጋ ብቻዋን ያሳደገችኝ እናቴ ናት” ሚኒስትር ደኤታ ሰላማዊት ካሣPlay12:31ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Selamawit Kassa. Source: S.KassaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.9MB)Published 31 October 2021 at 5:43pm, updated 31 October 2021 at 7:40pmBy Demeke KebedeSource: SBS ሰላማዊት ካሣ - የኢፌዲሪ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤታ፤ በመረጃ ፍሰት ውስጥ ስላሉና ወደፊትም ስለሚገጥሙ ተግዳሮቶችንና ግለ ሕይወታቸውን አንስተው ይናገራሉ።Published 31 October 2021 at 5:43pm, updated 31 October 2021 at 7:40pmBy Demeke KebedeSource: SBS አንኳሮች Advertisementየጋዜጠኛነት ደረጃ በኢትዮጵያታሳቢ ተግዳሮቶችየሥራ ኃላፊነትና ግለ ሕይወትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ