“የመንግሥት ባለ ስልጣናት ከጥላቻ ንግግር እንዲቆጠቡ እንጠይቃለን፤ እየተወሰዱ ያሉ ሕጋዊ እርምጃዎችን እናበረታታለን” - ስዩም ኃብተማሪያም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የመንግሥት ባለ ስልጣናት ከጥላቻ ንግግር እንዲቆጠቡ እንጠይቃለን፤ እየተወሰዱ ያሉ ሕጋዊ እርምጃዎችን እናበረታታለን” - ስዩም ኃብተማሪያምPlay08:39ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Seyoum Habtemariam (L) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.86MB)Published 27 July 2020 at 12:16pm, updated 27 July 2020 at 12:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ ስዩም ኃብተማሪያም - የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች በጀርመን ሰብሳቢ፤ በቅርቡ የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ሞት ተከትሎ የተቀሰቀሰውን ሁከት አስመልክቶ ስላካሄዱት ሰላማዊ ሠልፍ ይናገራሉ።Published 27 July 2020 at 12:16pm, updated 27 July 2020 at 12:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየሰላማዊ ሰልፉ ዓላማየተወሰኑ የኢትዮጵያ ባለ ስልጣናት ከጥላቻ ንግግር የመቆጠብ ጥሪየሰብዓዊ መብቶች መከበርShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ