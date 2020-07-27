ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የመንግሥት ባለ ስልጣናት ከጥላቻ ንግግር እንዲቆጠቡ እንጠይቃለን፤ እየተወሰዱ ያሉ ሕጋዊ እርምጃዎችን እናበረታታለን” - ስዩም ኃብተማሪያም

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Interview with Seyoum Habtemariam

Seyoum Habtemariam (L) Source: Supplied

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Published 27 July 2020 at 12:16pm, updated 27 July 2020 at 12:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ስዩም ኃብተማሪያም - የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች በጀርመን ሰብሳቢ፤ በቅርቡ የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ሞት ተከትሎ የተቀሰቀሰውን ሁከት አስመልክቶ ስላካሄዱት ሰላማዊ ሠልፍ ይናገራሉ።

Published 27 July 2020 at 12:16pm, updated 27 July 2020 at 12:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የሰላማዊ ሰልፉ ዓላማ
  • የተወሰኑ የኢትዮጵያ ባለ ስልጣናት ከጥላቻ ንግግር የመቆጠብ ጥሪ
  • የሰብዓዊ መብቶች መከበር
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