"ማኅበረሰቡ ኢትዮጵያዊነታችንን በሕብረት በምናሳይበት የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ዝግጅት ላይ እንዲገኝልን ጥሪ እናቀርባለን" የአስተባባሪ ኮሚቴ አባላት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ማኅበረሰቡ ኢትዮጵያዊነታችንን በሕብረት በምናሳይበት የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ዝግጅት ላይ እንዲገኝልን ጥሪ እናቀርባለን" የአስተባባሪ ኮሚቴ አባላትPlay18:36ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Samson Kebede (L), Eyob Esubalew (C), and Yonas Mulugeta (L). Credit: Kebede, Esubalew, and MulugetaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.96MB)Published 19 December 2022 at 3:05pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS በኮሮናቫይረስ ወረርሽ ሳቢያ ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ የነበረው ዓመታዊው የቪክቶሪያ እግር ኳስ ውድድርና ባሕላዊ ዝግጅት ዘንድሮ ከዲሴምበር 26 - 27 / ታህሳስ 16 - 17 በ 49/29-49 Federation BLVD, Truganina ይካሔዳል። የዝግጅቱ አስተባባሪዎች በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር፣ በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ስፖርትና ባሕል ፌዴሬሽን፣ የይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብና ሰላም ማኅበራዊ ክለብ ናቸው።Published 19 December 2022 at 3:05pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየእግር ኳስና ባሕላዊ ዝግጅትኢትዮጵያዊ አንድነትማኅበራዊ ግኝኑነትShareLatest podcast episodesኢንዶሜሪዮሲስ ምንድነው?አውስትራሊያውያንና ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ምን ያህል እያጠቃ ነው?"ለሕይወት መፍትሔ የሚሆነው እንደአመጣጥዋ ተጋፍጦ መቀጠል እንጂ፤ ተስፋ ቆርጦ፣ አንገት ደፍቶ እጅ መስጠት አይደለም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸው"ከአብዛኛው ኢትዮጵያውያን የባሰ ደሃ ቤተሰብ ውስጥ ስለወጣሁ በራስ መተማመን አልነበረኝም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸውጥሻ ውስጥ እየተጓዙ ሳለ ቢጠፉ ምን ሊያደርጉ እንደሚገባዎ