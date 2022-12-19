ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ማኅበረሰቡ ኢትዮጵያዊነታችንን በሕብረት በምናሳይበት የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ዝግጅት ላይ እንዲገኝልን ጥሪ እናቀርባለን" የአስተባባሪ ኮሚቴ አባላት

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Samson Kebede (L), Eyob Esubalew (C), and Yonas Mulugeta (L). Credit: Kebede, Esubalew, and Mulugeta

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Published 19 December 2022 at 3:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በኮሮናቫይረስ ወረርሽ ሳቢያ ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ የነበረው ዓመታዊው የቪክቶሪያ እግር ኳስ ውድድርና ባሕላዊ ዝግጅት ዘንድሮ ከዲሴምበር 26 - 27 / ታህሳስ 16 - 17 በ 49/29-49 Federation BLVD, Truganina ይካሔዳል። የዝግጅቱ አስተባባሪዎች በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር፣ በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ስፖርትና ባሕል ፌዴሬሽን፣ የይድነቃቸው ተሰማ ማኅበራዊ እግር ኳስ ክለብና ሰላም ማኅበራዊ ክለብ ናቸው።

Published 19 December 2022 at 3:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የእግር ኳስና ባሕላዊ ዝግጅት
  • ኢትዮጵያዊ አንድነት
  • ማኅበራዊ ግኝኑነት
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"ለሕይወት መፍትሔ የሚሆነው እንደአመጣጥዋ ተጋፍጦ መቀጠል እንጂ፤ ተስፋ ቆርጦ፣ አንገት ደፍቶ እጅ መስጠት አይደለም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸው

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"ከአብዛኛው ኢትዮጵያውያን የባሰ ደሃ ቤተሰብ ውስጥ ስለወጣሁ በራስ መተማመን አልነበረኝም" ሼፍ አንተነህ ድፋባቸው

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ጥሻ ውስጥ እየተጓዙ ሳለ ቢጠፉ ምን ሊያደርጉ እንደሚገባዎ