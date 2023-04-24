"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛው

"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛውPlay16:44Selamawit Gizaw. Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.32MB) ሰላማዊት ግዛው፤ ከአገር ቤት ወደ አውስትራሊያ የሚመጡ ወጣቶች ስለሚገጥሟቸው የሕይወት ፈተናዎች፣ የወላጆችና ልጆች የሁለት ዓለም አተያዮችና ራሷን በነገ ውስጥ እንደምን ማየት እንደምትሻ አንስታ ትናገራለች።አንኳሮችከአገር ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያልጨረሱ ተማሪዎችን የሚገጥሟቸው ተግዳሮቶችየወላጆችና ልጆች ግንኙነት አሉታዊና አዎንታዊ ተፅዕኖዎችየሕይወት ትልሞችተጨማሪ ያድምጡከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛውShareLatest podcast episodesየመከላከያ ክለሳ የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል አስቸኳይ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባው አሳሰበከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛውየኢፌዴሪ መንግሥትና ኦነግ ሸኔ ነገ በታንዛኒያ የሰላም ውይይት ሊያካሂዱ ነውየተሰውት መታሰቢያ