"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛው

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Selamawit Gizaw. Credit: SBS Amharic

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ሰላማዊት ግዛው፤ ከአገር ቤት ወደ አውስትራሊያ የሚመጡ ወጣቶች ስለሚገጥሟቸው የሕይወት ፈተናዎች፣ የወላጆችና ልጆች የሁለት ዓለም አተያዮችና ራሷን በነገ ውስጥ እንደምን ማየት እንደምትሻ አንስታ ትናገራለች።

አንኳሮች
  • ከአገር ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያልጨረሱ ተማሪዎችን የሚገጥሟቸው ተግዳሮቶች
  • የወላጆችና ልጆች ግንኙነት አሉታዊና አዎንታዊ ተፅዕኖዎች
  • የሕይወት ትልሞች
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ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛው

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የኢፌዴሪ መንግሥትና ኦነግ ሸኔ ነገ በታንዛኒያ የሰላም ውይይት ሊያካሂዱ ነው

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