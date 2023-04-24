ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛው

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Selamawit Gizaw. Credit: SBS Amharic / Paul Kane/Getty Images

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ሰላማዊት ግዛው፤ ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ ያለ የሕይወት ጉዞዋን፣ የቋንቋ፣ የትምህርትና ኑሮ ትግሎችንና ስኬቶችን አንስታ ታወጋለች።

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"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛው

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