ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛው

ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ "ኢትዮጵያ ሳለሁ፤ አውስትራሊያ ውስጥ ካንጋሩ ጎዳና ላይ ሁሉ የሚታይ ይመስለኝ ነበር"ሰላማዊት ግዛውPlay13:47Selamawit Gizaw. Credit: SBS Amharic / Paul Kane/Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.24MB) ሰላማዊት ግዛው፤ ከሐዋሳ እስከ አውስትራሊያ ያለ የሕይወት ጉዞዋን፣ የቋንቋ፣ የትምህርትና ኑሮ ትግሎችንና ስኬቶችን አንስታ ታወጋለች።አንኳሮችውልደትና ዕድገትየኑሮ ጅማሮ በአገረ አውስትራሊያከትምህርት ቤት ወደ መሥሪያ ቤትተጨማሪ ያድምጡ"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛውShareLatest podcast episodesየመከላከያ ክለሳ የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል አስቸኳይ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚገባው አሳሰበ"ኢትዮጵያውያን ወላጆች ልጆችን ማሳደግ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደጉበት ነው፤ እሱ ደግሞ እዚህ አገር አይሆንም" ሰላማዊት ግዛውየኢፌዴሪ መንግሥትና ኦነግ ሸኔ ነገ በታንዛኒያ የሰላም ውይይት ሊያካሂዱ ነውየተሰውት መታሰቢያ