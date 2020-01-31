“የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዕገታ እንደ ኢትዮጵያዊ ያሳፈረን፣ ያሳዘነንና ያሰቀቀን ፖለቲካዊና የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ሆኖ አግኝተነዋል” - ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው
Prof Getachew Begashaw (L), Tsigereda Mulugeta (C), Dr Sherif Seid (R) Source: SBS Amharic, GB, and TM
Published 31 January 2020 at 7:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ፕሮፈሰር ጌታቸው በጋሻው፤ የራዕይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት፣ ዶ/ር ሸሪፍ ሰዒድ - በአውስትራሊያ ፌዴራል መንግሥት የ Clean Energy Regulator የሕግ አማካሪና ወ/ሮ ጽጌረዳ ሙሉጌታ - የዓለም አቀፍ የአማራ ሕብረት የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊና የኢትዮጵያ ማኅበረሰባዊ ድርጅቶች ትብብር አስተባባሪ ኮሚቴ አባል፤ የታገቱ የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጉዳይና የሕግ የበላይነት መከበርን አስመልክቶ አተያያቸውን ያጋራሉ።
Published 31 January 2020 at 7:05pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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