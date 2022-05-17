ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የሠፈራ መምሪያ፤ የልጆች መብቶች በአውስትራሊያ

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Settlement Guide

Two girls playing. Source: Pexels/RODNAE Productions

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Published 17 May 2022 at 6:09pm
By Chiara Pazzano
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የተባበሩት መንግሥታት በቃል ኪዳን ሰነዱ የልጆች መብቶችን በዓለም አቀፍ የሰብ ዓዊ መብቶችነት ስምምነት ይሁንታውን ቸሮ አስፍሯል። አውስትራሊያ የወንጀል ተጠያቂነት ዕድሜን ከ10 ወደ 14 ከፍ እንድታደርግ ተመድ ጥሪ አቅርቧል።

Published 17 May 2022 at 6:09pm
By Chiara Pazzano
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • ዓለም አቀፍ የልጆች መብቶች
  • የሥራና ጋብቻ ሕጋዊ ዕድሜ
  • የወንጀል ተጠያቂነት ዕድሜ
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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