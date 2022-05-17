የሠፈራ መምሪያ፤ የልጆች መብቶች በአውስትራሊያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የሠፈራ መምሪያ፤ የልጆች መብቶች በአውስትራሊያPlay06:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Two girls playing. Source: Pexels/RODNAE ProductionsGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.29MB)Published 17 May 2022 at 6:09pmBy Chiara PazzanoPresented by Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የተባበሩት መንግሥታት በቃል ኪዳን ሰነዱ የልጆች መብቶችን በዓለም አቀፍ የሰብ ዓዊ መብቶችነት ስምምነት ይሁንታውን ቸሮ አስፍሯል። አውስትራሊያ የወንጀል ተጠያቂነት ዕድሜን ከ10 ወደ 14 ከፍ እንድታደርግ ተመድ ጥሪ አቅርቧል።Published 17 May 2022 at 6:09pmBy Chiara PazzanoPresented by Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችዓለም አቀፍ የልጆች መብቶችየሥራና ጋብቻ ሕጋዊ ዕድሜየወንጀል ተጠያቂነት ዕድሜShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ