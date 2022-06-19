የሠፈራ መምሪያ፤ የስደተኞች ሳምንት 2022 በጋራ "የመፈወስ" አጋጣሚ

Refugee week 2022. Source: RCOA
Published 19 June 2022 at 3:46pm, updated 19 June 2022 at 3:48pm
By Roza Germian
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
በየዓመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ለደኅነታቸው ጥበቃ የተሻለ መጠጊያ ፍለጋ ቀዬዎቻቸውን ለቅቀው ይሰደዳሉ። የስደተኞች ሳምንት አውስትራሊያ ውስጥ ዓለም አቀፉን የስደተኞች ቀን ጁን 20 / ሰኔ 13ን አካትቶ ከእሑድ ጁን 19 / ሰኔ 13 አንስቶ እስከ ቅዳሜ ጁን 25 / ሰኔ 18 ድረስ ስለ ስደተኞች ሕይወት ግንዛቤን ለማስጨበጥና ማለፊያ አስተዋፅዖዎቻቸውን ሞገስ ለማላበስ ይከበራል። የዘንድሮው 2022 መሪ ቃል "ፈውስ" የሚል ነው።
Published 19 June 2022 at 3:46pm, updated 19 June 2022 at 3:48pm
By Roza Germian
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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