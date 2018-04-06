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Easter 2018: Ethiopian Religious Leaders on Faith, Hope and Peace

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Published 6 April 2018 at 12:35pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

የበዓለ ትንሣኤ መልዕክቶች ከኢትዮጵያውያን የሃይማኖት መሪዎች።

Published 6 April 2018 at 12:35pm
By Martha Tsegaw
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"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

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"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

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"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

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"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው