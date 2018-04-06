Easter 2018: Ethiopian Religious Leaders on Faith, Hope and Peace

SBS AmharicOther ways to listen Easter 2018: Ethiopian Religious Leaders on Faith, Hope and PeacePlay14:18SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.55MB)Published 6 April 2018 at 12:35pmBy Martha TsegawSource: SBS የበዓለ ትንሣኤ መልዕክቶች ከኢትዮጵያውያን የሃይማኖት መሪዎች።Published 6 April 2018 at 12:35pmBy Martha TsegawSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው