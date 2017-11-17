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Ethiopian Women’s Alliance in Victoria: 1st Anniversary

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Ethiopian Women’s Alliance in Victoria: 1st Anniversary

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Published 17 November 2017 at 8:56pm
By Martha Tsegaw
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የኢትዮጵያውያን ሴቶች ኅብረት በቪክቶሪያ አንደኛ ዓመት የምሥረታ በዓል አከባበር።

Published 17 November 2017 at 8:56pm
By Martha Tsegaw
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"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

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"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው

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"የትምህርት ጥራት ደረጃ መውደቅ አገራችንን ችግር ላይ ጥሏል፤ ችግሮቿንም ሊፈታ አልቻለም" ዶ/ር አዳነ ገበያው

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ጎልድ ኮስት-አውስትራሊያ በሁለት ሂሊኮፕተሮች ግጭት ሳቢያ አራት ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ