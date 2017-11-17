Ethiopian Women’s Alliance in Victoria: 1st Anniversary

SBS AmharicOther ways to listen Ethiopian Women’s Alliance in Victoria: 1st AnniversaryPlay07:56SBS AmharicOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.63MB)Published 17 November 2017 at 8:56pmBy Martha TsegawSource: SBS የኢትዮጵያውያን ሴቶች ኅብረት በቪክቶሪያ አንደኛ ዓመት የምሥረታ በዓል አከባበር።Published 17 November 2017 at 8:56pmBy Martha TsegawSource: SBSShareLatest podcast episodes"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው"የትምህርት ጥራት ደረጃ መውደቅ አገራችንን ችግር ላይ ጥሏል፤ ችግሮቿንም ሊፈታ አልቻለም" ዶ/ር አዳነ ገበያውጎልድ ኮስት-አውስትራሊያ በሁለት ሂሊኮፕተሮች ግጭት ሳቢያ አራት ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ