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Ethiopia's Education Policy Road map on discussion Part III

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LR-Fasika,Tebeje & Yirga

LR-Fasika,Tebeje & Yirga Source: Supplied

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Published 27 September 2018 at 6:55pm, updated 27 September 2018 at 7:16pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

የትምህርት ምኒስቴር የኢትዮጵያን ትምህርት ጥራት ፤ ተደራሽነት ፤ አግባብነት እና ፍትሀዊነትን ለማረጋገጥ ባወጣው ፍኖተ ካርታ ዙርያ ከወ/ ሮ ፋሲካ ገ/ጻድቅ ወ/ ሰንበት በካናዳ ቶሮንቶ ዩኒቨሪሲቲ በትምህርት ማህበራዊ ፍትህ የዶክትሬት እጩ ፤ ዶ/ር ተበጀ ሞላ በሜልበርን ዲከን ዪቨርሲቲ በአውስትራሊያ የትምህርት ፖሊሲ ፍትሃዊነትና ተደራሽነት ላይ የጥናት ባለሙያ፤ ዶ/ር ይርጋ ገላው በአውስትራሊያ ፐርዝ ከርተን ዪኒቨርሲቲ በትምህርት ተገቢነት ላይ ተመራማሪ ጋር የተደረግ ከፍል ሶስት ውይይት ውይይት ።

Published 27 September 2018 at 6:55pm, updated 27 September 2018 at 7:16pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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