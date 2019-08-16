ኢትዮጵያ ውስጥ ሥነ ምግባርን ወደ ሕዝቡ ማስረጽ አለመቻል አሳሳቢ ሆኗል ተባለ

Source: Courtesy of PD
Published 16 August 2019 at 4:26pm, updated 16 August 2019 at 4:29pm
By Stringer Report
Source: SBS
Available in other languages
አገርኛ ሪፖርት - 97.3 ከመቶ ሕዝቧ ሃይማኖተኛ ነው በምትባለዋ ኢትዮጵያ ሥነ ምግባርን ሕብረተሰቡ ውስጥ ለማስረጽ ጥረቶች ቢደረጉም፤ ግድፈቶች ጎልተው የመታየታቸው ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል ተብሎ መገለጡን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል። የሥነ ምግባር አሳስቢነቱ የተገለጠው የኢፌዴሪ ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንና የኢትዮጵያ የሃይማኖት ጉባኤ ሥነ ምግባርን አስመልክተው የጋር መግባቢያ በተፈራረሙበት ወቅት ነው።
Published 16 August 2019 at 4:26pm, updated 16 August 2019 at 4:29pm
By Stringer Report
Source: SBS
Available in other languages
Share