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ኢትዮጵያ ውስጥ ሥነ ምግባርን ወደ ሕዝቡ ማስረጽ አለመቻል አሳሳቢ ሆኗል ተባለ

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Homeland Report 160819

Source: Courtesy of PD

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Published 16 August 2019 at 4:26pm, updated 16 August 2019 at 4:29pm
By Stringer Report
Source: SBS
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አገርኛ ሪፖርት - 97.3 ከመቶ ሕዝቧ ሃይማኖተኛ ነው በምትባለዋ ኢትዮጵያ ሥነ ምግባርን ሕብረተሰቡ ውስጥ ለማስረጽ ጥረቶች ቢደረጉም፤ ግድፈቶች ጎልተው የመታየታቸው ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል ተብሎ መገለጡን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል። የሥነ ምግባር አሳስቢነቱ የተገለጠው የኢፌዴሪ ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንና የኢትዮጵያ የሃይማኖት ጉባኤ ሥነ ምግባርን አስመልክተው የጋር መግባቢያ በተፈራረሙበት ወቅት ነው።

Published 16 August 2019 at 4:26pm, updated 16 August 2019 at 4:29pm
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