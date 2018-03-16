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Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 4

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Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 4

Emeritus Prof Bereket Habte Selassie Source: Courtesy of BHS

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Published 16 March 2018 at 11:34pm, updated 18 March 2018 at 6:23pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የክፍል አራት የፕሮፌሰር በረከት ሃብተስላሴ ግለ ሕይወት ትረካ መነሻ በቀድሞው የኢሕዲሪ መንግሥትና በአማጽያን ኃይላት መካከል ተካሂደው ለስኬት ያልበቁን የአትላንታ፣ ኬንያና ሎንዶን የሰላም ድርድር ጥረቶች ናቸው። ነገን አማትረው በማየትም፤ የአሰብ ጉዳይ በኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ያሉ ችግሮች ሲፈቱ በድርድር አብሮ ተፈቺ ሊሆን እንደሚችል ያስባሉ።

Published 16 March 2018 at 11:34pm, updated 18 March 2018 at 6:23pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ፕሮፌሰር በረከት በትናንቱ የኤርትራ ሕዝብ ነፃ አውጪ ድርጅት መሪና ዛሬም ድረስ ለ፳፮ ዓመታት ኤርትራን በፕሬዚደንት እየመሩ ያሉትን ኢሳይያስ አፈወርቂን ማንነት በውል ለመረዳት እንደምን እንዳዳገታቸው ያነሳሉ።

Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 4
Isaias Afewerki - President of Eritrea Source: Courtesy of GAC


“የኢሳይያስ አፈወርቅ ነገር ዕንቆቅልሽ ነው” ይላሉ።
ከኢሕዲሪ መንግሥት ውድቀት በኋላ ኤርትራ ለሉዓላዊት አገርነት በመብቃትዋ እንደ አገር ለመቆም ከሚያሿት ዋነኛ የመተዳደሪያ ሰነዶች መካከል ሕገ መንግሥት ነበርና የሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን አቆመች። 

ፕሮፌሰር በረከትም የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጠቅላይ ዓቃቤነት የሥራ ተሞክሯቸውና ሲልም በዓለም አቀፍ ደረጃ በኢራቅ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጄሪያና አፍጋኒስታን ያበረከቱት የሕገ መንግሥት ረቀቃ አስተዋጽዖዋቸው ሚዛን ደፍቶ በፕሬዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቅ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሆነው ተሰየሙ።

Life and Legacy: Fikrou Kidane – Pt 4
From left to right Dr Yash Ghai, Dr Humam Hamoudi (President of Iraq's Constitutional Commission), Prof Bereket Habte Selassie, and Ms. Jill Cottrell (2005) Source: Courtesy of BHS


ከዓመታት ድካም በኋላ የሥራ ፍሬያቸውን ለአገሪቱ ፓርላማና ፕሬዚደንት አቀረቡ። ሆኖም ኤርትራ በሕገ መንግሥት ስትተዳደር የማየት ምኞታቸው ከቀን ሕልምነት አላለፈም። ኤርትራ ዛሬም ድረስ ሕገ መንግሥት የላትም።

Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 4
Prof Bereket Habte Selassie in his office at the HQ of the Constitutional Commission Source: Courtesy of BHS


የሕዝባቸው ርዕይ ዕውን ባለመሆኑ “እኔንም ጨምሮ፤ ከነፃ አውጪነት ዘመን ጀምሮ እስከ አሁኑ የኤርትራ መንግሥት ድረስ ላለው ታሪካዊ ሁነት ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን” ከሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል።
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