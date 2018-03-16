Life and Legacy: Emeritus Prof Bereket Habte Selassie - Pt 4

ፕሮፌሰር በረከት በትናንቱ የኤርትራ ሕዝብ ነፃ አውጪ ድርጅት መሪና ዛሬም ድረስ ለ፳፮ ዓመታት ኤርትራን በፕሬዚደንት እየመሩ ያሉትን ኢሳይያስ አፈወርቂን ማንነት በውል ለመረዳት እንደምን እንዳዳገታቸው ያነሳሉ።
Isaias Afewerki - President of Eritrea Source: Courtesy of GAC
“የኢሳይያስ አፈወርቅ ነገር ዕንቆቅልሽ ነው” ይላሉ።
ከኢሕዲሪ መንግሥት ውድቀት በኋላ ኤርትራ ለሉዓላዊት አገርነት በመብቃትዋ እንደ አገር ለመቆም ከሚያሿት ዋነኛ የመተዳደሪያ ሰነዶች መካከል ሕገ መንግሥት ነበርና የሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን አቆመች።
ፕሮፌሰር በረከትም የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጠቅላይ ዓቃቤነት የሥራ ተሞክሯቸውና ሲልም በዓለም አቀፍ ደረጃ በኢራቅ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ናይጄሪያና አፍጋኒስታን ያበረከቱት የሕገ መንግሥት ረቀቃ አስተዋጽዖዋቸው ሚዛን ደፍቶ በፕሬዚደንት ኢሳይያስ አፈወርቅ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሆነው ተሰየሙ።
From left to right Dr Yash Ghai, Dr Humam Hamoudi (President of Iraq's Constitutional Commission), Prof Bereket Habte Selassie, and Ms. Jill Cottrell (2005) Source: Courtesy of BHS
ከዓመታት ድካም በኋላ የሥራ ፍሬያቸውን ለአገሪቱ ፓርላማና ፕሬዚደንት አቀረቡ። ሆኖም ኤርትራ በሕገ መንግሥት ስትተዳደር የማየት ምኞታቸው ከቀን ሕልምነት አላለፈም። ኤርትራ ዛሬም ድረስ ሕገ መንግሥት የላትም።
Prof Bereket Habte Selassie in his office at the HQ of the Constitutional Commission Source: Courtesy of BHS
የሕዝባቸው ርዕይ ዕውን ባለመሆኑ “እኔንም ጨምሮ፤ ከነፃ አውጪነት ዘመን ጀምሮ እስከ አሁኑ የኤርትራ መንግሥት ድረስ ላለው ታሪካዊ ሁነት ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን” ከሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል።