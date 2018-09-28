SBS Amharic in Gonder and Gojjam

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Published 28 September 2018 at 8:19pm, updated 28 September 2018 at 8:43pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

የኤስ ቢ ኤስ ጋዜጠኛ ካሳሁን ሰቦቃ በኢትዮጵያ የሁለተኛ ሳምንት ቆያታውን በጎንደር እና ጎጃም አድርጟል ። በጉዞው የዳሰሳቸውን ጉዳዮች አጋርቶናል ከነዚሀም መካከል ፦ - የጎንደር ፋሲል ግንብ እና ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት ጉብኝት ፤ - የጎንደር ዩኒቨሪሲቲ በኢትዮጰያ ካሉት ተቋማት ለተከታታይ ሁለት አመታት የቀዳሚነት ቦታን እንደያዘ ነው ፤ - ለጎንደር እና ለአካባቢው ሰባት ሚሊዮን ህዝብ ያለው አንድ ሪፈራል ሆስፒታል ብቻ ነው ፤ - የሟቹ ኢንጂነር ስመኘው አባት አቶ በቀለ አይናለምን ለመርዳት ከመንግስት ጀምሮ ብዙዎች ቃል ቢገቡም ማንም የጠየቃቸው የለም የሚኖሩበት ሁኔታ እጅግ አሳዛኝ ነው ፤ - ብአዴን ፩፪ መደበኛ ጉባኤውን በባህር ዳር እያካሄደ ይገኛል በመጨው እሁድ እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው።

Published 28 September 2018 at 8:19pm, updated 28 September 2018 at 8:43pm
By Martha Tsegaw
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