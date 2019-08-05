የውይይት መድረክ - የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ አቅጣጫ ወዴት? ክፍል 1

Dr Semahagn Gashu (L), Geletaw Zeleke (C), and Dr Yohannes Gedamu (R) Source: Courtesy of SG, GZ, and YG
Published 5 August 2019 at 11:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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ዶ/ር ሰማኸኝ ጋሹ፤ በ Endicott ዩኒቨርሲቲ የሰብዓዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ ሕግ መምህር፣ ደራሲ ገለታው ዘለቀና ዶ/ር ዮሃንስ ገዳሙ፤ በ Georgia Gwinneett ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር፤ “የኢትዮጵያ የለውጥ አቅጣጫ ወዴት?” በሚለው የውውይት መድረካችን አጀንዳ ላይ ግለ አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ። ደራሲ ገለታው ዘለቀ “ የዶ/ር ዐቢይ መንግሥት መሠረታዊ ችግር የለውጡ ፍኖተ ካርታ አለመኖር ነው። ወሳኝ በሆኑ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት የግድ መያዝ አለብን ” ይላሉ። ዶ/ር ሰማኸኝ ጋሹ “ሊሂቃንን በሁሉም ጉዳዮች ላይ ያሳተፈ ብሔራዊ መግባባት ከሌለ፤ ለውጡ ካሁን በኋላ እስካሁን በሔደበት መንገድና ሂደት መቀጠል አይችልም” ሲሉ፤ ዶ/ር ዮሐንስ ገዳሙ “ሊሂቃን መደራደር ወይም መግባባት አለባቸው ስንል፤ ‘ሊሂቃኑ እነማን ናቸው?’ የሚለውን መጠየቅ መቻል አለብን። መደረግ አለበት የሚለውንና መሆን የሚችል የሚለውን ለያይተን መመልከትና መደረግ የሚችለውን እንደ ቅድመ ሁኔታ መውሰድ መቻል አለብን” በማለት አተያያቸውን ያጋራሉ።
Published 5 August 2019 at 11:18pm
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