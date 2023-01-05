حادثة تصادم المروحيتين: خروج صبي من الغيبوبة وحالته الآن مستقرة

استيقظ صبي من بين صبيين أصيبا بجروح خطيرة في حادث تحطم مروحية "سي وورلد" من الغيبوبة في المستشفى وهو الآن في حالة مستقرة.





كان ليون دي سيلفا البالغ من العمر تسعة أعوام يعاني من اصابات خطيرة ويخضع للعلاج في المستشفى بعد اصطدام طائرتين مروحيتين في غولد كوست يوم الاثنين ((2 يناير)) ، مما أسفر عن مقتل الطيار آش جينكينسون وثلاثة ركاب.



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و كان هو ووالدته ويني من بين ثلاثة ناجين من الطائرة المحطمة.



