حادثة تصادم المروحيتين: خروج صبي من الغيبوبة وحالته الآن مستقرة

الصبي من بين طفلين اصيبا اصابات خطيرة في الحادثة

HELICOPTER COLLISION GOLD COAST

HELICOPTER COLLISION GOLD COAST Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

استيقظ صبي من بين صبيين أصيبا بجروح خطيرة في حادث تحطم مروحية "سي وورلد" من الغيبوبة في المستشفى وهو الآن في حالة مستقرة.

كان ليون دي سيلفا البالغ من العمر تسعة أعوام يعاني من اصابات خطيرة ويخضع للعلاج في المستشفى بعد اصطدام طائرتين مروحيتين في غولد كوست يوم الاثنين ((2 يناير)) ، مما أسفر عن مقتل الطيار آش جينكينسون وثلاثة ركاب.
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و كان هو ووالدته ويني من بين ثلاثة ناجين من الطائرة المحطمة.

هذا ولا يزال نيكولاس تادروس البالغ من العمر 10 سنوات في غيبوبة في المستشفى .
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نشر في: 6/01/2023 7:54am, آخر تحديث: 6/01/2023 8:12am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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