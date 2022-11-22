حملة حكومية على قطاع Buy now Pay later لإعادة تنظيمه: مذا يعني هذا الأمر؟

النقاط الرئيسية تدرس الحكومة كيفية تنظيم القطاع المزدهر Buy now pay later.

هناك ثلاثة خيارات مطروحة على الطاولة، والمدافعون عن المستهلكين يريدون تنفيذ أقساها.

من المتوقع أنهاء التغييرات في غضون عام واحد.

ستشن الحكومة حملة على قطاع Buy now Pay later (BNPL) المزدهر في أستراليا، ومن المقرر أن يتم تغيير طريقة استخدام العملاء لهذه الخدمة إلى الأبد.





يعمل حوالي 20 من مزودي خدمات BNPL في أستراليا، بما في ذلك العلامات التجارية المشهورة Afterpay و Zip. إنها تسمح للعملاء بتأجيل المدفوعات على كل شيء من الملابس إلى الفواتير وحتى أعمال التجديدات في المنزل. إنها صناعة سريعة النمو ، حيث ارتفع عدد حسابات BNPL من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين خلال السنة المالية الماضية.



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كما لقي انتقادات من المدافعين عن المستهلكين الذين يقولون إنه منتج ائتماني فعال ولكن لا يتم التعامل معه على أنه كذلك.





لكن هذا الأمر قد يتغير قريباً، مع دعوة الحكومة الآن لمناقشة ثلاثة خيارات مقترحة للإصلاح وأصعبها هو التنظيم الكامل لهذا القطاع.





الخيار الأول هو تعزيز القانون الحالي للقطاع وإدخال اختبار القدرة على تحمل التكاليف، والذي يمكن أن يشمل فحوصات الائتمان. ومع ذلك، لن يتطلب الأمر من مقدم الخدمة التحقق من الوضع المالي للعميل.



Around 20 BNPL providers operate in Australia, including well-known brands Afterpay and Zip. Source: AAP / Derek Rose أما الخيار الثاني فهو يطرح عمل خدمات BNPL بصورة جزئية بموجب قانون الائتمان وتعزيز قانون القطاع. مما يعني أن يخضع مقدمو الخدمات لنسخة "مصممة خصيصاً" من التزامات الإقراض المسؤولة بموجب قانون الائتمان.





ولكن من المحتمل ألا يتطلب ذلك منهم التحقق من الوثائق المالية للعميل أو التحقق من أن الائتمان يلبي احتياجات المقترض. كما سيحتاج مقدمو الخدمة إلى الحصول على ترخيص ائتمان أسترالي، ولن يُسمح لهم بزيادة حد الإنفاق الخاص بالعميل ما لم يُمنح إذنًا، وسيحتاجون إلى الالتزام بمتطلبات حل النزاعات بموجب قانون الائتمان.



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وفيما يخص الخيار الثالث فيقترح أن يخضع القطاعبصورة كاملة لقانون الإئتمان.





قال وزير الخدمات المالية ستيفن جونز لبرنامج The Nine Network's Today يوم الاثنين إنه من المرجح أن يتم تطبيق فحوصات الائتمان على الأقل.



An Afterpay sign is seen in a store window in a shopping centre in Sydney, Tuesday, February 26, 2019. Source: AAP / AAP Image/Derek Rose وقد رحب المدافعون بهذه الخطوة ويريدون من الحكومة تنظيم القطاع بشكل كامل. وقال جيرارد برودي ، الرئيس التنفيذي لمركز قانون إجراءات المستهلك ، إن المجموعة ستقدم طلباً بتنفيذ الخيار الثالث.





تأتي هذه الطروحات بعد أن رأى المستشارون الماليون أعدادًا هائلة من الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض وغير المستقر يعانون من الديون بسبب BNPL، وفقًا لما ذكرته الرئيسة التنفيذية للاستشارات المالية الأسترالية فيونا جوثري التي تريد تنظيماً كاملاً لهذا القطاع أيضاً.





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