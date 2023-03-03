كوانتاس تطلق حملة توظيف كبيرة: تعرفوا على الوظائف المطلوبة

النقاط الرئيسية: يعمل لدى شركة الطيران حاليًا 23,500 موظفًا وسيزداد هذا العدد إلى 32,000 بحلول عام 2033

سجلت شركة النقل الوطنية صافي ربح قدره مليار دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 كانون الثاني/ديسمبر

في ذروة الوباء قامت كوانتاس بتسريح الآلاف من العمال مما أحدث تأثيرًا غير مباشر عند استئناف السفر

تبحث شركة النقل الوطنية الأسترالية عن 8,500 موظف جديد في صناعة الطيران في العقد المقبل لمواكبة ارتفاع الطلب على السفر بعد الوباء في أعقاب تسجيلها لأرباح قياسية.





وقالت كوانتاس يوم الجمعة إن نحو 2,000 من هذه الوظائف، وتشمل طاقم الطائرة والطيارين والمهندسين، سيتم الإعلان عنها في الأشهر الـ 18 المقبلة.





يعمل لدى شركة الطيران حاليًا 23,500 موظفًا وسيزداد هذا العدد إلى 32,000 بحلول عام 2033 لدعم التسليم المتوقع لأكثر من 300 طائرة خلال نفس الفترة.



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وقال الرئيس التنفيذي آلان جويس في بيان: "نطلب الطائرات بشكل مسبق يصل إلى 10 سنوات، لذلك نحن بحاجة للتفكير على المدى الطويل بالأشخاص والمهارات التي نحتاجها لتشغيلها".





"على مدار الأشهر الـ 18 القادمة نتوقع توفير أكثر من 2,000 وظيفة جديدة بالإضافة إلى استبدال الوظائف الطبيعي، لذلك إذا كنت ترغب في العمل في مجال الطيران أو في شركة النقل الوطنية، فقد حان الوقت الآن للانضمام."





في الأسبوع الماضي، سجلت شركة النقل الوطنية صافي أرباح قدره مليار دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 كانون الثاني/ديسمبر، مقارنة بخسارة صافية قدرها 456 مليون دولار في العام السابق.





في ذروة الوباء، قامت كوانتاس بتسريح الآلاف من العمال مما أحدث تأثيرًا غير مباشر عند استئناف السفر تمثل في تأخر الرحلات الجوية، وفقدان الأمتعة، وسلسلة من عمليات الهبوط الاضطراري.





الجدير بالذكر أن الشركة حصلت على ملياري دولار من خلال خطة إنقاذ حكومية أثناء فترة الوباء. كما أعلنت شركة الطيران أنها ستنشئ أكاديمية هندسية لمجموعة كوانتاس في أستراليا لتدريب ما يصل إلى 300 مهندس سنويًا.



ستحتاج كوانتاس إلى حوالي 200 مهندس جديد سنويًا في السنوات العشر القادمة. وقال الأمين العام الوطني لاتحاد العمال الأسترالي دانيال والتون إن الإعلان يمثل "نقطة تحول مرحب بها للغاية".





أضاف: "يستغرق تدريب مهندسي الطيران وقتًا طويلاً، لذا فإن استثمار اليوم سينتج عنه وظائف في أستراليا لسنوات عديدة قادمة".





هذا وسيتم تحديد موقع الأكاديمية بحلول نهاية هذا العام.





بشكل عام تسعى كوانتاس لتعيين 4,500 من طواقم الطائرات و1,600 طيار و800 مهندس و1,600 عامل آخر لمهام تشغيلية في العقد المقبل.





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