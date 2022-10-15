خطة لتمديد إجازة الوالدين الجدد المدفوعة إلى 26 أسبوعاً بحلول عام 2026

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن إصلاحات الإجازة للوادين الجدد مدفوعة الأجر ستفيد العائلات وتحسن المساواة الاقتصادية للمرأة.

A man speaking.

Prime Minister Anthony Albanese is set to announce an extension of Australia's paid parental leave scheme. Source: AAP / Dean Lewins

النقاط الرئيسية
  • تمديد الإجازة المدفوعة للوالدين الجدد الى 26 أسبوع بحلول عام 2026
  • المزيد من الإجازات المدفوعة ستعطى للوالدين بين فترات العمل
  • هذه الخطوات مصممة لإشراك النساء في العمل ومساعدة الأسر في تكاليف المعيشة
ستحصل العائلات الأسترالية قريباً على ستة أسابيع إضافية من إجازة الوالدين الجدد مدفوعة الأجر في تعديل كبير مصمم لإشراك النساء في العمل ومساعدة الأسر في تحمل تكاليف المعيشة.

ستتم إضافة أسبوعين إضافيين كل عام حتى تصبح 26 أسبوعاً كاملاً اعتباراً من تموز/يوليو 2026.

بحلول ذلك الوقت، ستتمكن كل أسرة لديها مولود جديد من الحصول على إجازة مدفوعة الأجر مدتها ستة أشهر، مشتركة بين الوالدين.
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ستحصل العائلات أيضاً على مزيد من الإجازات، مع إمكانية أخذ إجازة مدفوعة الأجر بين فترات العمل المأجور.

وسيستمر النظام في الحفاظ على قاعدة "استخدمها أو تخسرها" لتشجيع المزيد من الآباء والشركاء على أخذ إجازة مدفوعة الأجر والتأكد من تقاسم مسؤوليات الرعاية بشكل متساوٍ.

وسيصدر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي هذا الإعلان خلال خطاب أمام مؤتمر ولاية نيو ساوث ويلز للعمل يوم السبت.

ويقول ألبانيزي إن إصلاحات الإجازة المدفوعة ستفيد العائلات، وتحسن المساواة الاقتصادية للمرأة، وتعزز الميزانية الأسترالية.

"لأن المشاركة الكاملة والمتساوية والمحترمة للمرأة في اقتصادنا هي أعظم مورد غير مستغل لأمتنا".
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يوفر المخطط حالياً إجازة مدفوعة الأجر لمدة 18 أسبوعاً لمقدم الرعاية الأساسي وأسبوعين للشريك.

ويصف رئيس الوزراء الإصلاحات بأنها "سياسة حديثة للعائلات الحديثة".

"إنها توفر المزيد من الخيارات، وتوفر أماناً أكبر، ومثل رعاية الأطفال الأرخص تكلفة ، فهذا إصلاح اقتصادي".

ويقول ألبانيزي إن حكومته تنظر إلى 26 أسبوعاً على أنها أساسية أو "الحد الأدنى من المعايير الوطنية"، ويتوقع من أصحاب العمل التنافس وتقديم أفضل الممكن للآباء العاملين.

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نشر في: 15/10/2022 11:50am
المصدر: AAP