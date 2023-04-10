وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران

يجري وفد سعودي محادثات مع الحوثيين في صنعاء الأحد، حسبما أفاد دبلوماسيان يمنيان، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران، في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

Yemen Saudi Arabia

In this handout photo released on April 9, 2023 by the Houthi group’s media arm Ansar Allah, head of the Houthi’s supreme political council Mahdi al-Mashat, left, shakes hands with Saudi Arabia’s Ambassador to Yemen Mohammed bin Saeed Al-Jaber, in Sanaa, Yemen. Saudi officials were in Yemen's capital Sunday for talks with the Iran-backed Houthi rebels, as part of international efforts to find a settlement to Yemen’s nine-year conflict. (Ansar Allah Media Office) Credit: AP

النقاط الرئيسية
  • وفد سعودي يجري محادثات مع الحوثيين في صنعاء
  • يأتي ذلك في سياق زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين
  • تهدف المباحثات لإحياء عملية السلام بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران
قال دبلوماسي يمني في الخليج لوكالة فرانس برس "يزور وفد سعودي صنعاء لمناقشة المضي قدما في صناعة السلام في اليمن". واكد دبلوماسي يمني آخر الزيارة النادرة للوفد السعودي.

وكانت وكالة سبأ المتحدثة باسم الحوثيين ذكرت أن الوفد السعودي سيبحث مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط "رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز".
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سبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للاسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

لكن هذه الزيارة تأتي في خضم مساع اقليمية ودولية للدفع باتجاه حل سياسي يفتح الباب أمام خروج السعودية من الحرب، ثم إسدال الستار على النزاع بين الحوثيين والحكومة والذي أودى بمئات آلاف الأشخاص.

وتستمد هذه الجهود زخمها من اتفاق السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة منذ 2015، وإيران التي تدعم الحوثيين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الشهر الماضي بعد سبع سنوات من القطيعة.
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نشر في: 10/04/2023 1:15pm
المصدر: AFP

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