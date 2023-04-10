إعصار مدمر يقترب من سواحل غرب أستراليا

من المتوقع أن يتحول المنخفض الجوي قبالة شمال الولاية إلى إعصار في وقت لاحق يوم الإثنين، وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية.





ويستعد السكان في المجتمعات الواقعة شمالي بروم لمواجهة عواصف وأمطار غزيرة.





اقرأ أيضاً مقتل رجل بالرصاص بعد طعنه شرطيين في نيو ساوث ويلز

ومن المتوقع أن يتوجه الإعصار نحو جنوب غربي الساحل قبالة بروم بحلول الأربعاء ومن المحتمل أن يتسبب بأضرار شديدة على طول الساحل في المنطقة الواقعة بين بروم وميناء هيدلاند يوم الخميس أو الجمعة.





وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية دين نارامور إن سرعة الرياح قد تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.







