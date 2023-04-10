إعصار مدمر يقترب من سواحل غرب أستراليا

اشتدت قوة الإعصار الذي يقترب من سواحل غرب أستراليا.

MOZAMBIQUE WEATHER

من المتوقع أن يتحول المنخفض الجوي قبالة شمال الولاية إلى إعصار في وقت لاحق يوم الإثنين Credit: NASA WORLDVIEW HANDOUT/EPA

من المتوقع أن يتحول المنخفض الجوي قبالة شمال الولاية إلى إعصار في وقت لاحق يوم الإثنين، وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية.

ويستعد السكان في المجتمعات الواقعة شمالي بروم لمواجهة عواصف وأمطار غزيرة.

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ومن المتوقع أن يتوجه الإعصار نحو جنوب غربي الساحل قبالة بروم بحلول الأربعاء ومن المحتمل أن يتسبب بأضرار شديدة على طول الساحل في المنطقة الواقعة بين بروم وميناء هيدلاند يوم الخميس أو الجمعة.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية دين نارامور إن سرعة الرياح قد تصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة.
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نشر في: 10/04/2023 11:44am
المصدر: AAP

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