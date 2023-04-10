مقتل 13 شخصاً في حوادث سير خلال عطلة عيد الفصح

النقاط الرئيسية عدد قتلى حوادث السير خلال عطلة عيد الفصح هذا الأسبوع بلغ 13 قتيلاً بعد وفاة رجل بانقلاب سيارة في فيكتوريا

تعد حادثة الوفاة في وانجاراتا الأحدث منذ تصاعد حوادث السير القاتلة المدمرة خلال عطلة عيد الفصح الطويلة

تم تسجيل سبع وفيات يوم الجمعة العظيمة

الرجل الذي كان يقود السيارة التي انقلبت على تقاطع وانجاراتا في ساعة متأخرة من مساء الأحد يخضع لحراسة الشرطة في مستشفى محلي ويشتبه في إصابته بجروح لا تهدد حياته.





وقالت شرطة فيكتوريا إن أحد الركاب الثلاثة الذين كانوا داخل السيارة لقي حتفه في الحادث.



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ويُعتقد أن الرجلين الآخرين أصيبا بجروح خطيرة وتم نقلهما جوا إلى مستشفيات في ملبورن.





وتعد حادثة الوفاة في وانجاراتا الأحدث منذ تصاعد حوادث السير القاتلة المدمرة خلال عطلة عيد الفصح الطويلة مع تسجيل سبع وفيات يوم الجمعة العظيمة.





ومن بين القتلى أربعة أشخاص بالغين قتلوا في حادث تحطم في جنوب Tablelands في نيو ساوث ويلز وامرأة في تسمانيا كانت تستقل سيارة سيدان طراز MG.



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