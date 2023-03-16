سرقة ما يقرب من 330 ألف مستند لعملاء في هجوم إلكتروني جديد على شركة إقراض

النقاط الرئيسية: تعتقد الشركة أن المجرمين تمكنوا من الوصول إلى بيانات تسجيل دخول أحد الموظفين

يبدو أن حوالي 103,000 وثيقة هوية قد سُرقت من شركة واحدة

اعتذرت الشركة وقامت بالاتصال بالعملاء المتأثرين

تمت سرقة ما يقرب من 330,000 من سجلات العملاء ووثائق الهوية من Latitude Financial.





وتقول الشركة إنه يبدو أنها تعرضت لهجوم إلكتروني متطور وخبيث، مصدره متجر كبير.





وتعتقد الشركة أن المجرمين تمكنوا من الوصول إلى بيانات تسجيل دخول أحد الموظفين، ثم سرقوا معلومات العملاء من اثنين من مقدمي الخدمة.





يبدو أن حوالي 103,000 وثيقة هوية قد سُرقت من شركة واحدة، يُعتقد أنها في الغالب رخص قيادة.





تمت سرقة 225,000 سجل عميل آخر من مقدم الخدمة الآخر.



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ظهر من قبل نجم هوليوود أليكس بالدوين في إعلانات الشركة التي تقدم القروض وخدمات التأمين وبطاقات الائتمان.





ووقعت الشركة صفقة مدتها 10 سنوات لتوفير بطاقات ائتمان لعملاء ديفيد جونز في يناير، بعد انتهاء عقد تاجر التجزئة مع أمريكان إكسبريس.





كما أن لديها اتفاقيات مع جي بي هاي فاي وذا غود جايز وهارفي نورمان.





هذا وقد اعتذرت الشركة وقامت بالاتصال بالعملاء المتأثرين.





وقالت الشركة القابضة المدرجة في البورصة الأسترالية يوم الخميس: «أولويتنا هي ضمان الأمن المستمر لعملائنا وموظفينا وشركائنا مع الاستمرار في تقديم الخدمات».



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وقد تم تعطيل بعض الأنظمة الموجهة للعملاء والأنظمة الداخلية في محاولة لوقف عملية الاستيلاء على المزيد من البيانات.





وتم وقف تداول أسهم الشركة القابضة في البورصة حتى يوم الاثنين.





كشفت الشركة قبل ثلاثة أسابيع أنها ستوقف خدمة اشتري الآن وادفع لاحقًا في أستراليا ونيوزيلندا، والتي استخدمها حوالي نصف مليون عميل.





وفي الوقت نفسه، تأثرت مجموعة خدمات الملكية الفكرية IPH أيضًا بحادث الأمن السيبراني.





وقالت الشركة المدرجة في البورصة يوم الخميس إنها اكتشفت وصولاً غير مصرح به إلى «جزء من بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها» في 13 مارس.



يُعتقد أن الاختراق أثر على نظام إدارة المستندات المستخدم في مكتب الشركة الرئيسي.





كما تورطت شركتان تعمل معهما في الحادث، مما قد يؤثر على مستندات العملاء والمعلومات.





يأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية البارزة في أستراليا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية والتي استهدفت العديد من الشركات، بما في ذلك Optus و Medibank.





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