إغلاق كوفيد وإلغاء ألعاب الكومنولث وسترة مثيرة للجدل: أبرز محطات مشوار دانييل أندروز السياسي

النقاط الرئيسية أعلن دانييل أندروز أنه سيستقيل من منصب رئيس حكومة فيكتوريا والبرلمان.

ستدخل استقالته حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الخامسة مساء الأربعاء.

شغل منصب رئيس الحكومة لمدة تسع سنوات.

استقال دانييل أندروز من منصب رئيس حكومة ولاية فيكتوريا بعد ما يقرب من عقد من الزمن في هذا المنصب.





وأعلن بالأمس أيضا أنه سيتنحى عن منصبه كنائب لدائرة Mulgrave اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم.



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فيما يلي بعض اللحظات التي لا تنسى والمعالم الرئيسية من مشواره السياسي.





متى أصبح دان أندروز رئيسًا لحكومة فيكتوريا؟





تم انتخاب أندروز لعضوية البرلمان بفيكتوريا في عام 2002 كعضو عن دائرة Mulgrave، وتم ترقيته إلى مجلس الوزراء في عام 2006.





تمت ترقيته إلى منصب وزير الصحة في عام 2007، وانتخب زعيما لحزب العمال في فيكتوريا في عام 2010.





أصبح أندروز رئيسًا لحكومة الولاية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقاد حزب العمال إلى انتصارين آخرين في عامي 2018 و2022.





خلال الحملة الانتخابية لعام 2022 وفي الأشهر التي تلتها، قال أندروز مرارًا وتكرارًا إنه سيبقى لفترة كاملة مدتها أربع سنوات.



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إغلاق جائحة كورونا في فيكتوريا





خلال جائحة كوفيد-19، أصبح أندروز اسمًا مألوفًا ليس فقط في فيكتوريا، ولكن في جميع أنحاء أستراليا حيث فرض عمليات إغلاق مثيرة للجدل طوال عامي 2020 و2021.





خلال ذروة الوباء، أصبح أندروز معروفًا أيضًا بارتداء سترة للعلامة التجارية "نورث فيس" سوداء خلال مؤتمراته الصحفية اليومية حول كوفيد-19.





ألهمت سترته الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الجائحة.





عندما وصل إلى 3000 يوم كرئيس لحكومة الولاية وأصبح مؤهلاً للحصول على تمثال، اقترح البعض أن التكريم يجب أن يصوره وهو يرتدي السترة الشهيرة.



Credit: Ramy Aly



إلغاء ألعاب الكومنولث





وفي يوليو/تموز من العام الجاري، أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا إلغاء دورة ألعاب الكومنولث لعام 2026، التي كان من المقرر استضافتها في فيكتوريا، ملقية اللوم على ارتفاع التكاليف.





وأشار أندروز إلى ارتفاع متوقع في التكلفة من 2.6 مليار دولار إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار.





وتعرض هو وحكومته لانتقادات من المعارضة والرياضيين والهيئات الرياضية.





ووافقت حكومة فيكتوريا لاحقًا على دفع تعويضات لهيئات ألعاب الكومنولث بقيمة 380 مليون دولار بعد إلغاء الفعاليات.



Premier Daniel Andrews and his government will embark on a multi-billion dollar infrastructure blitz. Source: AAP بنية تحتية ومشاريع طموحة





كما تميزت الفترة التي قضاها أندروز على رأس السلطة بمشاريع البنية التحتية الطموحة.





وشملت التطورات مشروع السكك الحديدية في الضواحي، الذي قالت حكومته إنه سيفتح الوصول إلى مراكز التعليم والصحة والتوظيف ويخفف الضغوط على الطرق.





تضمنت مشاريع حكومة أندروز أيضًا مشروع الطرق الرئيسية، والوصلة الشمالية الشرقية، ومشروع نفق المترو، وإحياء السكك الحديدية الإقليمية، ومشروع نفق البوابة الغربية.



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المساواة بين الجنسين والتطور الاجتماعي





طوال فترة عمله كرئيس لحكومة الولاية، قاد أندروز ما اعتبره البعض حكومة تقدمية اجتماعيًا.





في عام 2015، أصدر برلمان ولاية فيكتوريا قوانين لإنشاء مناطق آمنة حول عيادات الإجهاض بدعم من الحكومة.





وفي العام التالي، اعتذر نيابة عن حكومة الولاية للرجال والنساء المدانين بموجب قوانين مكافحة المثليين.





وفي عام 2018، دخل التاريخ عندما قام بترقية ثلاث نساء في حكومته الجديدة، مما أدى إلى أن النساء شكلّن 50%من حكومة الولاية لأول مرة.





كما أنه وضع فيكتوريا على طريق المعاهدة مع السكان الأصليين.





في عام 2021، أصدر البرلمان قوانين تحظر ممارسات تغيير المثليين، وفي عام 2022 أصدر قوانين لإلغاء تجريم العمل بالجنس.



