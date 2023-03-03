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أستراليا تعتمد جرعة معززة من لقاح موديرنا وأميركا تكشف السبب الرئيسي لانتشار وباء كورونا

هذه هي تحديثات كوفيد-19 الأسبوعية في أستراليا.

NSW CORONAVIRUS COVID19

Members of the public at a COVID-19 vaccine pop-up vaccination clinic at Ashfield in Sydney. (file) Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا بريت ساتون يدعو السكان للحصول على جرعة معززة في عام 2023
  • رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي يقول إن تسرباً من مختبر قد يكون السبب في انتشار جائحة كوفيد-19
  • قالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها، إن هناك انخفاضاً بنسبة 76 في المائة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم
وافقت المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI) على جرعة معززة ثنائية التكافؤ للمتحورات BA.4 / 5 من موديرنا للأفراد المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر.

ووافقت إدارة السلع العلاجية على اللقاح في 17 شباط/فبراير.

من جهة أخرى، حصلت أستراليا على ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح ويمكن للأستراليين المؤهلين الحصول عليها اعتباراً من نيسان/أبريل.
كما قبلت الحكومة الأسترالية سبع توصيات من بين ثماني قدمتها المراجعة المستقلة للبروفيسور جين هالتون بشأن شراء لقاحات وعلاجات كوفيد-19.

وقبلت الحكومة جزئياً التوصية الثامنة بشأن مزيد من الشفافية والوصول إلى المخزون الطبي الوطني.

وأعلنت الحكومة بأنه "لن يتم الكشف عن معلومات معيّنة بسبب الآثار المحتملة التي من شأنها المساس بموقفها الأمني".

وأظهر بحث جديد من الجامعة الوطنية الأسترالية أن ثقة السكان في الحكومة الفيدرالية قد زادت من 35.6 في المائة في نيسان/أبريل 2022 إلى 52.9 في المائة في آب/أغسطس 2022.

وفي كانون الثاني/يناير 2023، ظل المعدل ثابتاً عند 51 في المائة.

ويعد البحث جزءاً من استطلاع لمراقبة تأثيركوفيد-19 في أستراليا منذ نيسان/أبريل 2020.
يوم الجمعة، أعلنت نيو ساوث ويلز عن زيادة طفيفة في حالات كوفيد-19 الأسبوعية.

وتم تسجيل 7,163 حالة جديدة مقابل 6,545 الاسبوع الماضي.

يأتي ذلك فيما سجلت فيكتوريا 3,016 حالة جديدة مقارنة بـ 3,052 في الأسبوع السابق.

ودعا رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه إلى إنهاء إلزامية اللقاح.
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وقال لإذاعة سيدني 2 جي بي إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات لها أي تأثير على انتقال كوفيد-19.

ودعا كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا البروفيسور بريت ساتون السكان للحصول على جرعتهم المعززة.

وقال إن معظم سكان فيكتوريا حصلوا على آخر جرعة قبل ستة أشهر و "الآن ضعفت مناعتهم بشكل كبير".
على صعيد آخر، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر وراي لـ Foxs News إن جائحة كوفيد-19 حدثت على الأرجح بسبب تسرب من مختبر.

أضاف راي: "قام مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ فترة طويلة بتقييم يفيد بأن أصول الوباء هي على الأرجح حادث مخبري محتمل جرى في ووهان".

 "هنا تتحدث عن تسرب محتمل من مختبر تسيطر عليه الحكومة الصينية".
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وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها، إن هناك انخفاضاً بنسبة 76 في المائة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وانخفاض بنسبة 66 في المائة في الوفيات خلال آخر 28 يوماً مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة.

وسجلت الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا وكوريا أعلى حالات كوفيد على مستوى البلاد.

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نشر في: 3/03/2023 1:17pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: SBS
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