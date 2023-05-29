أستراليا تعلن عن مساعدات بـ 29 مليون دولار لمواجهة المجاعة في الشرق الأوسط وأفريقيا

النقاط الرئيسية حزمة مساعدات بقيمة 29 مليون دولار لمواجهة المجاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا

تشمل الدول المستفيدة كلاً من اليمن ولبنان والأردن والسودان

يعاني 350 مليون انسان من مخاطر الأمن الغذائي حول العالم منذ جائحة كورونا

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها إرسال المساعدات من صندوق الطوارئ الإنسانية للمنظمات الشريكة لمواجهة تفشي المجاعات في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.





ويشمل ذلك تقديم 15 مليون دولار للأشخاص في المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال، و4 ملايين دولار للدعم الغذائي في اليمن، و10 ملايين دولار للمساعدات الغذائية والنقدية للاجئين وغيرهم في لبنان والأردن.





تأتي الحزمة بالإضافة إلى إعانة الإغاثة البالغة 6 ملايين دولار لمساعدة الأشخاص المتأثرين بالصراع في السودان.



الجدير بالذكر أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي ارتفع إلى 350 مليونًا على مستوى العالم منذ جائحة كورونا.





وترى وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن الصراع وتغير المناخ يقودان مستويات غير مسبوقة من الاحتياجات الإنسانية في كافة أنحاء العالم.





وقالت وونغ، "أستراليا تستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا لخلق عالم أفضل، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر احتياجا".



Labor Senator Penny Wong speaks during Senate Estimates at Parliament House in Canberra Source: AAP وأشار القس تيم كوستيلو المتحدث باسم حملة "ساعد في محاربة المجاعة" إلى أن إجمالي الالتزامات الأسترالية قدم "مساهمة جيدة" في الاستجابة للمجاعة العالمية.





وقال إن "الجهود الأسترالية ستخفف المعاناة وتمنع الوفيات".





من جانبه يرى بات كونروي وزير التنمية الدولية أننا نشهد "أكبر أزمة غذاء عالمية في التاريخ الحديث".



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وقال إن "أستراليا تقدم مساهمة مهمة في الاستجابة الإنسانية بالشراكة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية".





في سياق متصل، أعرب تيم واتس مساعد وزير الخارجية عن أن حزمة الحكومة جزء من جهد أوسع لمعالجة أسباب انعدام الأمن الغذائي والنزوح.





ووفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يعاني 90% من السكان الصوماليين من عدم كفاية استهلاك الغذاء.



