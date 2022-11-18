لا يمكننا التقاط الصور الهندية: أستراليا بوست يعتذر عن لافتة وضعته في موقف محرج

تعهد "أستراليا بوست" بالتحقيق في لافتة غير مصرح عنها وضعت في أحد مكاتب البريد في أديلايد وقد كُتب عليها أنه لا يمكن "التقاط الصور الهندية".

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Australia Post has confirmed it will investigate the matter and will take action where appropriate. Source: Instagram / justadelaidethings

النقاط الرئيسية:
  • أستراليا بوست تعتذر عن لافتة مسيئة وُضعت في أحد مكاتبها.
  • تعهد أستراليا بوست بإجراء تحقيق كامل وأخذ الإجراءات اللزمة.
  • أعربت وزيرة الإتصالات عن انزعاجها الشديد من الافتة.
اعتذر" أستراليا بوست" عن لافتة "غير مقبولة" في مكتب Rundle Mall في أديلايد والتي كُتب عليها، "للأسف لا يمكننا التقاط صور هندية".

لكن الرسالة المرجوة من هذه اللافتة السيئة الصياغة هي أنه لا يمكن التقاط صور لجوازات السفر الهندية بسبب الإضاءة وجودة خلفية الصورة.
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لقد قوبلت هذه اللافتة التي تم نشرها على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بوابلٍ من التعليقات التي أعربت عن خيبة أملها من الصياغة.
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وقال متحدث باسم "أستراليا بوست" إن الشركة "تعتذر بلا تحفظ" عن أي إهانة سببتها هذه اللافتة التي تمت إزالتها بمجرد علمهم بالموضوع.

وتعهد المتحدث في بيانه إن أستراليا بوست يحقق بشكل كامل في القضية وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب.
كما أعربت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، في رسالة وجهتها إلى الرئيس التنفيذي لأستراليا بوست، بول جراهام، عن انزعاجها الشديد من اللافتة. ورأت في رسالة نشرتها على تويتر أنها غير مقبولة وتسببت في إهانة كبيرة إذ لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب لون بشرته أو من أين أتى.
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وأوضح المتحدث باسم أستراليا بوست، أنه "على الرغم من أن صياغة هذه اللافتة غير مبررة، فقد علمنا أن القنصلية الهندية رفضت عدداً من صور جوازات سفر العملاء التي قدمها مكتب البريد هذا وتم التواصل مع المفوضية العليا للهند لفهم المشكلة بالصور حتى نتمكن من تصحيح ذلك بشكل عاجل".

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نشر في: 18/11/2022 2:03pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS