تقييد بيع الباراسيتامول قريباً: أمر يخيف الأستراليين الذين يعانون من آلام مزمنة

النقاط الرئيسية: تدرس هيئة مراقبة الأدوية الأسترالية اقتراحًا لتقييد بيع منتجات الباراسيتامول مثل بانادول.

تشمل التغييرات السماح للأشخاص فقط بشراء علبة أو عبوتين من الباراسيتامول في المرة الواحدة

أثارت المقترحات مخاوف بشأن التأثيرات على النساء وأولئك الذين يعيشون في المناطق الإقليمية على وجه الخصوص

صرحت إحدى المجموعات المناصرة أن اقتراح تقييد بيع منتجات الباراسيتامول مثل البانادول قد يؤدي إلى "تخويف" الملايين من الأستراليين الذين يعتمدون على هذه المنتجات لتخطي الآلام التي تواجههم في حياتهم اليومية.





أعربت مجموعة Pain Australiaعن قلقها خصوصاً إزاء أربعة تغييرات تشمل تقييد الكمية داخل العلب بـ16 حبة فقط، والسماح بشراء علبة واحدة أو علبتين في المرة الواحدة، والسماح لمن هم فوق 18 عاما ًفقط بشراء منتجات باراسيتامول بدون وصفة طبية وأخيراً إجبار أولئك الذين يشترون الباراسيتامول بطيء الإطلاق مثل Panadol Osteo على الحصول على وصفة طبية لشراء هذه المنتجات.



Paracetamol drugs Source: AAP تأتي هذه التغييرات بعد دراسة وجدت زيادة بنسبة 93 في المئة في الجرعات الزائدة لدى الشباب الأسترالي الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 19 عاماً بين عامي 2006 و 2016، لذا فهي تهدف إلى تقليل مخزون الباراسيتامول في المنازل الأسترالية.



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لكن الرئيس التنفيذي لشركة Pain Australia جوليا جونز قلقة بشأن العواقب غير المقصودة لهذه التغييرات على واحد من كل خمسة أستراليين ممن تبلغ أعمارهم 25 عاماً وما فوق ويعانون من آلام مزمنة لا تزول بعد ثلاثة أشهر.





يستخدم الأستراليين الباراسيتامول في مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية كالتهاب المفاصل والصداع ومشاكل العمود الفقري وآلام الدورة الشهرية وآلام الحوض كما يستخدمه الأشخاص الذين أجروا بدائل للمفاصل مؤخرًا ولا يزالون معتادين عليها.



Source: AAP أشارت السيدة جونز في طلب إلى إدارة السلع العلاجيةTGA إلى أن الباراسيتامول هو واحد من ثلاثة فقط من مسكنات الألم غير المخدرة التي يوصون الناس باستخدامها كما انها الأكثر أماناً والأقل تفاعلاً مع أدوية أخرى.





لذا ترى السيدة جونز ان هذه التغييرات المقترحة تخيف الأستراليين حيث أن هذا الأمر سيؤثر على قدرتهم على التعامل مع الآلام التي يعانون منها.





لكن في نفس الوقت فقد دعمت مؤسسة Suicide prevention Australia هذه التغييرات لا سيما بعد زيادة مقلقة التي كشفها NSW Poisons Information Centre في عدد الجرعات الزائدة بين الشباب حيث يفوق عدد النساء الرجال بنسبة ثلاثة إلى واحد.



ووجدت أن المواد التي كانوا يستخدمونها لتسمي أنفسهم متوافرة على نطاق واسع في المجتمع، بما في ذلك المنتجات المنزلية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الباراسيتامول، بدلاً من الأدوية الموصوفة مثل مضادات الاكتئاب.





من المتوقع أن تعلن اللجنة الاستشارية لجدولة الأدوية (ACMS) التابعة لـ TGA عن قرار مؤقت بشأن التغييرات على الباراسيتامول بحلول شهر شباط/ فبراير مع جولة أخرى من المشاورات قبل أي قرار نهائي والذي من المتوقع إجراؤها في نيسان/ أبريل 2023.





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