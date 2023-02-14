أستراليا تتعهد بكشف هوية الجهات الأجنبية "التخريبية" بعد إحباط مؤامرة إيرانية

في سياق حملة واسعة تستهدف إحباط التدخلات الأجنبية، ستقوم أستراليا بتسمية البلدان التي يتبين أنها تقوض العملية السياسية في البلاد.

A woman wearing a pale yellow jacket

Home Affairs Minister Clare O’Neil said the government would call out the "egregious acts" of individual countries when it was in the national interest to do so. Source: AAP / Dean Lewins

النقاط الرئيسية
  • كشفت وزيرة الداخلية كلير أونيل عن إحباط وكالة المخابرات الأسترالية مؤخراً عملية تدخل خارجي من قبل النظام الإيراني
  • قالت أونيل إن دولاً حاولت "جمع معلومات شخصية حساسة لأفراد تعتبرهم الحكومة الأجنبية منشقين بسبب نشاطهم"
  • سيتم تكليف وكالات الاستخبارات بتصميم برامج للمجتمعات الأكثر عرضة لخطر الاستهداف الأجنبي
ستقوم أستراليا بتسمية البلدان التي يُكتشف أنها تقوض العمليات السياسية في البلاد.

وستكلف وكالات الاستخبارات بتصميم برامج للمجتمعات المحددة الأكثر عرضة لخطر الاستهداف الأجنبي.

وكشفت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية أن المخابرات الأسترالية أحبطت مؤخراً عملية تدخل خارجي من قبل النظام الإيراني.
SOLIDARITY WITH IRAN RALLY SYDNEY
Protesters at Sydney's Bicentennial Park during a rally calling for global solidarity for the citizens of Iran in November, 2022. Source: AAP / PAUL BRAVEN/AAPIMAGE
وكانت المؤامرة تستهدف إيرانية أسترالية مرتبطة بالاحتجاجات المحلية على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب الإيرانية بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل صحيح.

وقالت أونيل إن الحكومة ستكشف "الانتهاكات الفظيعة" للدول عندما يصب ذلك في المصلحة الوطنية.
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وقالت إنه سيُطلب من وكالة المخابرات ووزارة الشؤون الداخلية تطوير برنامج جديد للأشخاص المعرضين لخطر الاستهداف الأجنبي، مما سيساعدهم على مواجهة تلك الأنشطة.

وقالت في كلمتها أمام الجامعة الوطنية الأسترالية يوم الثلاثاء، "حان الوقت لإخراج التدخل الأجنبي من الظل إلى الضوء".

"بصفتي وزيرة للشؤون الداخلية، هناك شيء مباشر وعملي يمكنني القيام به للمساعدة في إعداد الأستراليين لمواجهة هذه المشكلة، للتحدث بصراحة قدر المستطاع عن التدخل الأجنبي في أستراليا".
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كما أشارت أونيل إلى دول لم تذكر اسمها حاولت "جمع معلومات شخصية حساسة لأفراد تعتبرهم الحكومة الأجنبية منشقين بسبب نشاطهم".

أضافت، "هناك أمثلة لأفراد نظموا احتجاجات مضادة للتحريض على الاشتباك مع النشطاء بقصد إثارة العنف، وكل ذلك بناءً على طلب جهاز استخبارات أجنبي".

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نشر في: 14/02/2023 2:39pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP
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