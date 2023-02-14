أستراليا تتعهد بكشف هوية الجهات الأجنبية "التخريبية" بعد إحباط مؤامرة إيرانية

النقاط الرئيسية كشفت وزيرة الداخلية كلير أونيل عن إحباط وكالة المخابرات الأسترالية مؤخراً عملية تدخل خارجي من قبل النظام الإيراني

قالت أونيل إن دولاً حاولت "جمع معلومات شخصية حساسة لأفراد تعتبرهم الحكومة الأجنبية منشقين بسبب نشاطهم"

سيتم تكليف وكالات الاستخبارات بتصميم برامج للمجتمعات الأكثر عرضة لخطر الاستهداف الأجنبي

ستقوم أستراليا بتسمية البلدان التي يُكتشف أنها تقوض العمليات السياسية في البلاد.





وستكلف وكالات الاستخبارات بتصميم برامج للمجتمعات المحددة الأكثر عرضة لخطر الاستهداف الأجنبي.





وكشفت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية أن المخابرات الأسترالية أحبطت مؤخراً عملية تدخل خارجي من قبل النظام الإيراني.



Protesters at Sydney's Bicentennial Park during a rally calling for global solidarity for the citizens of Iran in November, 2022. Source: AAP / PAUL BRAVEN/AAPIMAGE وكانت المؤامرة تستهدف إيرانية أسترالية مرتبطة بالاحتجاجات المحلية على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب الإيرانية بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل صحيح.





وقالت أونيل إن الحكومة ستكشف "الانتهاكات الفظيعة" للدول عندما يصب ذلك في المصلحة الوطنية.



اقرأ أيضاً وفاة مأسوية لطفل من سيدني بمنتجع شهير للعطلات في فيجي

وقالت إنه سيُطلب من وكالة المخابرات ووزارة الشؤون الداخلية تطوير برنامج جديد للأشخاص المعرضين لخطر الاستهداف الأجنبي، مما سيساعدهم على مواجهة تلك الأنشطة.





وقالت في كلمتها أمام الجامعة الوطنية الأسترالية يوم الثلاثاء، "حان الوقت لإخراج التدخل الأجنبي من الظل إلى الضوء".





"بصفتي وزيرة للشؤون الداخلية، هناك شيء مباشر وعملي يمكنني القيام به للمساعدة في إعداد الأستراليين لمواجهة هذه المشكلة، للتحدث بصراحة قدر المستطاع عن التدخل الأجنبي في أستراليا".



اقرأ أيضاً المدافعون عن حقوق اللاجئين يطالبون الحكومة بتوضيح مصير 12 ألف طالب لجوء في استراليا

كما أشارت أونيل إلى دول لم تذكر اسمها حاولت "جمع معلومات شخصية حساسة لأفراد تعتبرهم الحكومة الأجنبية منشقين بسبب نشاطهم".





أضافت، "هناك أمثلة لأفراد نظموا احتجاجات مضادة للتحريض على الاشتباك مع النشطاء بقصد إثارة العنف، وكل ذلك بناءً على طلب جهاز استخبارات أجنبي".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.







توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.









يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







