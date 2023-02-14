المدافعون عن حقوق اللاجئين يطالبون الحكومة بتوضيح مصير 12 ألف طالب لجوء في استراليا

النقاط الرئيسية سهلت الحكومة الطريق إلى الإقامة الدائمة لـ 19000 طالب لجوء.

المدافعون يريدون توضيح مصير 12000 شخص آخرين.

يقول المدافعون عن اللاجئين إنهم ما زالوا "يبحثون عن توضيح" بشأن مصير حوالي 12000 طالب لجوء في أستراليا، على الرغم من منح الحكومة شريان حياة دائم لآلاف اللاجئين الذين يعيشون في طي النسيان.





وسيكون 19000 طالب لجوء مؤهلين للتقدم للحصول على تأشيرات دائمة، بشرط أن يكونوا قد وصلوا إلى أستراليا قبل أواخر عام 2013 - عندما دخلت عملية الحدود السيادية في حيز التنفيذ.





يصر حزب العمال على أن القرار يوفر طريقًا للحصول على الجنسية لجميع الأشخاص البالغ عددهم 31000 شخصا في أستراليا في مراحل مختلفة من عملية تقديم طلبات. خصوصا حاملي تأشيرة الحماية المؤقتة، بما في ذلك أولئك الذين لم يتلقوا بعد قرارًا نهائيًا.





هذه الخطوة، لن تلغي إقامتهم الموقتة، بل سيتمكن المؤهلين منهم من السفر خارج البلاد، والتقدم بطلب للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي، ورعاية أقاربهم للقدوم إلى أستراليا.





وتقول الحكومة إن حوالي 2500 ممن ألغيت تأشيراتهم المؤقتة أو رفضت لن يكونوا مؤهلين، وسيُطلب منهم "مغادرة أستراليا طواعية".



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لكن جانا فافيرو مديرة مركز موارد طالبي اللجوء، حذرت من مصير 12 ألف شخص آخرين، لم يتبين بعد أنهم يستحقون الحماية بموجب القانون.





وظلت ما تسمى بخطة "المسار السريع" للتحالف السابق غير واضح.





ووصفت السيدة فافيرو النظام بأنه "عملية فاشلة".





وقالت لـ SBS News: "ما زلنا نسعى لتوضيح ما يعنيه ذلك بالضبط بالنسبة لهم، وأي احتمالية لطريق إلى الاستمرارية. كنا ندافع عن هذا، وسنواصل الدفاع عنه".





"أعلم أنه كان هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يأملون أن يروا أنفسهم في هذا الإعلان. لذلك بينما يشعر 19000 بسعادة غامرة، يشعر حوالي 12000 بقلق شديد."





ومن ناحيتها اتهمت وزيرة الداخلية السابقة كارين أندروز يوم الاثنين حزب العمال بـ "تخفيف" اجراءات الحدود السيادية، وطالبت بضمانات ألا تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تهريب البشر.





لكن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي رفض الاقتراح رفضًا قاطعًا، وشدد على أن المستفيدين وصلوا قبل وقت طويل من بدء عملية الحدود السيادية.





وأصر وزير الشؤون الداخلية مايك بيزولو على أن التزام الحكومة بإرجاع القادمين بالقوارب لم يتغير.





وقال إن: "أي شخص يحاول القيام برحلة بحرية مصرح بها بالقارب إلى أستراليا سيتم اعتراضه وإعادته إلى بلد مغادرته أو بلده الأصلي حيث يكون القيام بذلك آمنًا ومشروعًا، أو سيتم نقله إلى دولة أخرى".





"لقد مرت تسع سنوات تقريبًا منذ آخر مشروع ناجح لتهريب البشر إلى أستراليا ... لا تزال عملية الحدود السيادية في وضع لمواجهة تهريب الأشخاص عبر البحر والحفاظ على سلامة الأرواح في البحر".



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