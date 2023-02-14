وفاة مأسوية لطفل من سيدني بمنتجع شهير للعطلات في فيجي

النقاط الرئيسية طفل في الثامنة من العمر تم العثور عليه ميتاً في منتجع شهير للعطلات في فيجي

توفي الطفل يوم الخميس أثناء عطلة عائلية في نادي ويندهام بجزيرة ديناراو

قالت شرطة فيجي إن الصبي، وهو مواطن نيوزيلندي يعيش في سيدني، ربما تعرض للصعق بالكهرباء

توفي الطفل يوم الخميس أثناء عطلة عائلية في نادي ويندهام بجزيرة ديناراو التي تقع على جزيرة فيجي الرئيسية.





وقالت شرطة فيجي إن الصبي، وهو مواطن نيوزيلندي يعيش في سيدني، ربما تعرض للصعق بالكهرباء، لكن لم يتم تأكيد السبب الرسمي للوفاة بعد.



وقالت متحدثة باسم الشرطة الفيجية "في التاسع من شباط/فبراير، اتصلت ممرضة من مستشفى نادي وأبلغت عن وفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في مستشفى نادي".





"تم العثور على الطفل بلا حراك بالقرب من حديقة زهور في أحد الفنادق. المعلومات الأولية التي تم جمعها تشير إلى أن الطفل تعرض للصعق بالكهرباء. ومع ذلك، يجب أن يؤكد تشريح الجثة ذلك".



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