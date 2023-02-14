وفاة مأسوية لطفل من سيدني بمنتجع شهير للعطلات في فيجي

تم العثور على طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات ميتاً في منتجع شهير للعطلات في فيجي، فيما يوصف بأنه حادث مأساوي.

TRAVEL FIJI LIKULIKU LAGOON RESORT

Brilliant blue waters surround Monuriki Island in the volcanic Fijian archipelago of the Mamanucas on Saturday, June 3, 2017. Likuliku Lagoon Resort offers a morning boat tour to the uninhabited island which served as the setting of the 2000 film 'Cast Away' starring Tom Hanks. (AAP Image/ Sarah McPhee) Source: AAP / Sarah McPhee/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • طفل في الثامنة من العمر تم العثور عليه ميتاً في منتجع شهير للعطلات في فيجي
  • توفي الطفل يوم الخميس أثناء عطلة عائلية في نادي ويندهام بجزيرة ديناراو
  • قالت شرطة فيجي إن الصبي، وهو مواطن نيوزيلندي يعيش في سيدني، ربما تعرض للصعق بالكهرباء
توفي الطفل يوم الخميس أثناء عطلة عائلية في نادي ويندهام بجزيرة ديناراو التي تقع على جزيرة فيجي الرئيسية.

وقالت شرطة فيجي إن الصبي، وهو مواطن نيوزيلندي يعيش في سيدني، ربما تعرض للصعق بالكهرباء، لكن لم يتم تأكيد السبب الرسمي للوفاة بعد.
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وقالت متحدثة باسم الشرطة الفيجية "في التاسع من شباط/فبراير، اتصلت ممرضة من مستشفى نادي وأبلغت عن وفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في مستشفى نادي".

"تم العثور على الطفل بلا حراك بالقرب من حديقة زهور في أحد الفنادق. المعلومات الأولية التي تم جمعها تشير إلى أن الطفل تعرض للصعق بالكهرباء. ومع ذلك، يجب أن يؤكد تشريح الجثة ذلك".
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نشر في: 14/02/2023 2:12pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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