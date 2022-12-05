الطبيبة الأسترالية جين كالدر.. نصيرة الفلسطينيين تفارق الحياة وتدفن في غزة

جين كالدر (1936 - 28 نوفمبر 2022)، هي ناشطة أسترالية في مجال العمل الإنساني وما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.





غادرت جين بلدها أستراليا إلى بيروت قبيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وتطوعت للعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم اضطرت لمغادرة لبنان إلى مصر حيث أسست مركز التأهيل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي يختص برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وترأست المركز حتى عام 1994.





وبحسب وكالة الأنباء فلسطين أونلاين، عملت جين بمساعدة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على إخراج أطفال ثلاثة من لبنان، وانتقلت وإياهم إلى سوريا هربًا من الحرب، قبل أن تسافر بحمودة ودلال إلى مصر تاركة بلال اضطراريًّا في مخيم اليرموك في سوريا، لدى إحدى الممرضات من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بسبب مشكلة في أوراق سفره منعته من الالتحاق بعائلته الجديدة إلى مصر.





عام 1985 نجحت جهود جين كالدر والهلال الفلسطيني في نقل بلال إلى مصر، ليلتئم شمل العائلة، وتتكفل السيدة الأسترالية برعاية ثلاثة أطفال فلسطينيين مجهولي النسب، بعد أن عاشوا في مصر 10 سنوات، ومع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق اتفاق أوسلو إلى الأراضي الفلسطينية، انتقلت جين بأطفالها الثلاثة للعيش في قطاع غزة، بدايات عام 1995 لتستقر في خان يونس.



وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو انتقلت إلى قطاع غزة حيث وضعت حجر الأساس لمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس، أسست مركزًا لتنمية القدرات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع. اشتهرت بنشاطها في مخيمات اللاجئين في بيروت وغزة.





توفيت جين في غزة يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، ودُفنت في غزة إثر اصابتها بسرطان القولون. ونعتها لجنة متابعة العمل الحكومي التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجاء في البيان الرسمي لنعيها كانت "أيقونة من أيقونات العمل الإنساني الداعم والمناصر لقضيتنا الفلسطينية ".





وأضاف البيان: «كرّست الراحلة حياتها لخدمة شعبنا وقضيتنا، لا سيما عبر عملها الطبي، وقد عملت لسنوات عميدة لكلية تنمية القدرات الجامعية بغزة، وتعد من المساهمين الأوائل في تأسيس الهلال الأحمر الفلسطيني (..) وبقيت وفيّة لشعبنا وقضيتنا حتى لحظات حياتها الأخيرة، وهي تصر على البقاء في غزة لمواصلة رسالتها الإنسانية".







عملت جين مؤخرًا في منصب عميد كلية تنمية القدرات الجامعية، التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، والتي أنشأتها بنفسها قبل 15 عامًا. تقوم هذه الكلية بدمج الأطفال الأصحاء مع ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الصفوف المدرسية، لتنشئة أطفال متقبلين بعضهم بعضًا.





عن حياتها الاجتماعية، كالدر لم تتزوج، إذ لم تجد الوقت الكافي لتفعل ذلك وتُكوّن أسرة، لكن الأطفال "بدر وحمودة ودلال"، ثلاثية الجرح والألم وبشاعة الحرب، شكّلوا كل اهتمام كالدر، فاحتضنتهم بكلّ الحب والرعاية، وكوّنت منهم أسرة تعطيها كل ما في قلبها من حنان وحب. تقول عنهم: "هؤلاء عائلتي التي أقيم معها في غزة"، ما زالوا يلازمونني، للآن كطيف أرى في وجوههم انتصار الحياة".



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